Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Η Μονακό πέρασε από το ΣΕΦ επικρατώντας του Ολυμπιακού με 92-87, σε ένα πολύ δυνατό ματς το οποίο είχε έντονο… άρωμα Final Four, αν και βρισκόμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έλαβε χώρα ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, το οποίο αποδεικνύει πως παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης Σπανούλης έρχεται στην Ελλάδα ως αντίπαλος του Ολυμπιακού, δεν παύει να έχει άριστες σχέσεις με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού και τους οπαδούς της.

Συγκεκριμένα, σε μία φάση όπου κάποιοι φίλαθλοι στα court seats φάνηκε να διαμαρτύρονται για κάτι και να φωνάζουν, ο Kill-Bill γύρισε το κεφάλι του και τους αγριοκοίταξε.

Ωστόσο, άμεσα το αμήχανο αυτό σκηνικό ανατράπηκε και το… αγριοκοίταγμα έδωσε τη θέση του σε γέλια, καθώς όλοι μαζί, Σπανούλης και οπαδοί, ξεκαρδίστηκαν και όλο αυτό έληξε πολύ γρήγορα.

Δείτε το σχετικό βίντεο όπου ο Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με τους οπαδούς του Ολυμπιακού: