Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.
Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την τεράστια επιτυχία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, θα συνεχίσει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας με φόντο το Mundobasket 2027.
Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι της τριταθλήτριας Ευρώπης, κατόπιν συνεννόησης της ΕΟΚ με τη Μονακό, καθώς η ομάδα από το Μόντε Κάρλο έδωσε το «οk» στον Σπανούλη για να βρίσκεται ταυτόχρονα και στην επίσημη αγαπημένη.
Ο προπονητής που οδήγησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επιστροφή στα μετάλλια πριν από ενάμιση μήνα θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το 2027, με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
Η λογική λέει πως είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η συμφωνία, ο Σπανούλης θα είναι κανονικά στα προκριματικά του Νοεμβρίου στον πάγκο της Εθνικής, κάτι που σημαίνει ότι τη Μονακό αναμένεται να καθοδηγήσει κάποιος εκ των συνεργατών του, πιθανότατα ο Ηλίας Καντζούρης.
Ο Σπανούλης και τα λόγια του Αντετοκούνμπο:
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά μιλώντας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αναφέρει πως «δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό.
Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».
