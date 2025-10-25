Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μπάγερν Μονάχου, με τον Ντόντα Χολ να αναδεικνύεται ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε για τη σπουδαία νίκη των Πειραιωτών και τόνισε πως η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο για να δέσει, ενώ στάθηκε στον Σακίλ ΜαΚίσικ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντόντα Χολ:

«Είναι μία διαδικασία να δενόμαστε μεταξύ μας και σήμερα ήταν διασκεδαστικό για εμένα. Γέλασα αρκετά και όταν γελάς στη δουλειά, αυτό είναι καλό. Ο ΜακΚίσικ είναι αυτός που φέρνει την ενέργεια. Δεν μιλάμε καθόλου για το παρελθόν. Είναι αυτός που φέρνει την ενέργεια στην ομάδα.

Θα πάρει καιρό για να προσαρμοστώ και να βρεθούμε. Έρχομαι από έναν άλλο οργανισμό, από μία άλλη ομάδα, αλλά σιγά σιγά θα δενόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ενέργεια που έχουμε τώρα. Είμαστε δύο διαφορετικοί σέντερ με τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο ένας βγάζει τον καλύτερο εαυτό του καθενός και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».