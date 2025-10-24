Η κλήρωση του Final 8 του Κυπέλλου – Μόνο στον τελικό Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Η κλήρωση για το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της ΕΟΚ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, περιορισμός στις διασταυρώσεις δεν υπήρχαν, ωστόσο εφόσον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης στο τέλος του πρώτου γύρου πρωταθλήματος, τότε μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι και πάλι μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.
Στην κλήρωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Ντίνο, η ΚΑΕ ΑΕΚ από τον Σάββα Ανεστιάδη, η ΚΑΕ Άρης από τον Αγαπητό Διακογιάννη και η ΚΑΕ Αμαρουσίου από τους Θανάση Σουφλιά και Φάνη Κουμπούρα.
Η κλήρωση του Κυπέλλου και… για Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός:
Προημιτελικοί
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:
5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος
1ος-4ος
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:
2ος-3ος
6ος/11ος-7ος/10ος
Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)
Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)
Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)
Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):
Νικητής Α-Νικητής Β
Το σύστημα διεξαγωγής στο Κύπελλο Ελλάδας
Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην Stoiximan GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.
