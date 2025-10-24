Ψάχνει μεγάλο διπλό στο Μόναχο ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από τη Μπάγερν (24/10, 21:45) για την έκτη αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε χτες (23/10) για τη Γερμανία, όπου θα κοντραριστεί με τη Μπάγερν (24/10, 21:45) για την έκτη αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα πρέπει σε ακόμη ένα ματς να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.
Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ανέβουν στο 4-2 με διπλό στη Βαυαρία, την ώρα που οι Γερμανοί βρίσκονται στο 2-3 και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.
Ξανά με προβλήματα ο Ολυμπιακός
Πριν την αναχώρηση της αποστολής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μεταξύ άλλων για την ενίσχυση στα γκαρντ και την κατάσταση του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή, λόγω τραυματισμού.
«Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μπάγερν Μονάχου: Αμφίβολοι Φότμαν και Γιόβιτς ενόψει Ολυμπιακού
Δύο ερωτηματικά υπάρχουν για την Μπάγερν Μονάχου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, αμφίβολοι είναι τόσο ο Γιοχάνες Φότμαν, όσο και ο Στέφαν Γιόβιτς, η συμμετοχή των οποίων θα κριθεί αύριο στην πρωινή προπόνηση της ομάδας.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Γερμανών, Σπένσερ Ντινγουίντι, προφανώς δεν είναι σε θέση ακόμα να αγωνιστεί, με το ντεμπούτο του να προορίζεται να γίνει είτε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.
