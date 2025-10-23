Ολυμπιακός: Εξαντλούνται τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ
Προς sold out οδεύουν τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται στη Γερμανία, όπου αύριο Παρασκευή (24/10, 21:45) θα φιλοξενηθεί από την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Την επόμενη εβδομάδα, οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν στις εντός έδρας υποχρεώσεις τους, καθώς για τη «διαβολοβδομάδα» θα αντιμετωπίσουν στο ΣΕΦ τη Μονακό (29/10, 21:15) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15), για την 7η και την 8η αγωνιστική αντίστοιχα.
Η προσμονή των οπαδών των Πειραιωτών είναι μεγάλη για τα δύο αυτά παιχνίδια, αφού η πώληση των εισιτηρίων πηγαίνει πολύ καλά και το sold out είναι θέμα χρόνου. Συγκεκριμένα, για τον αγώνα με τους Μονεγάσκους του Βασίλη Σπανούλη έχουν μείνει ακόμα 1.000 εισιτήρια, ενώ για το ματς με τους Ισραηλινούς 1.500. Α
