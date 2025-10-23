Στη Μπάγερν Μονάχου ο Ντινγουίντι (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπένσερ Ντινγουίντι. Η γερμανική ομάδα έκανε την ανατροπή στην υπόθεση του 32χρονου γκαρντ, ο οποίος απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό.

Ο Ντινγουίντι βρισκόταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες τις τελευταίες ώρες, ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο Μόναχο.

Ο πολύπειρος NBAer μετράει 621 παιχνίδια στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, έχοντας κατά μέσο όρο 13 πόντους και 5.1 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί σε Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Νετς, Λέικερς και Μάβερικς. Πέρυσι είχε 11 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά 27 λεπτά σε 79 αγώνες της κανονικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου για τον Ντινγουίντι

From the NBA to Munich: We sign Spencer Dinwiddie! ✍️

Read more: https://t.co/Ickcdt9ubo#FCBB #Rosterupdate @SDinwiddie_25 @NBA_de

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025