«Σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερν ο Ντινγουίντι» (pic)

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι το έχει πάρει πλέον απόφαση όπως όλα δείχνουν να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και τη Euroleague, μετά από την 11ετή παρουσία του στον μαγικό κόσμο του NBA.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν τον Αμερικανό γκαρντ με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μάλιστα η τελευταία εξέλιξη που προκύπτει από την Λιθουανία είναι πως ο Ντινγουίντι βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπάγερν Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην αναζήτηση ενός πολύ καλού γκαρντ.

Συγκεκριμένα ο Ντονάτας Ουρμπόνας του «Basketnews», αναφέρει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι προχωρημένες.

Δείτε την ανάρτηση για τον Ντινγουίντι και την Μπάγερν

Spencer Dinwiddie is in advanced talks to continue his career in Europe, with Bayern Munich emerging as a serious contender in the race for the 11-year NBA veteran, per sources. More on BasketNewshttps://t.co/sdPowOk6jC — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 23, 2025

Ο Ντινγουίντι έχει αγωνιστεί σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς, όταν είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ήταν φέτος τον Ιούλιο που υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Σάρλοτ Χόρνετς και συμμετείχε στο trainig camp της ομάδας. Ωστόσο, τον άφησαν ελεύθερο μόλις αυτό ολοκληρώθηκε.

Πέρυσι μέτρησε μέσο όρο 11 πόντων, 2.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά 27 λεπτά σε 79 αγώνες της κανονικής περιόδου, ενώ στους 30 από αυτούς ξεκίνησε βασικός.

Συνολικά αυτά τα 11 χρόνια πορείας έχει αγωνιστεί σε 621 παιχνίδια με μέσο όρο 13 πόντων (48.3% στο δίποντο, 33.3% στο τρίποντο, 79.6% στις βολές), 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά.