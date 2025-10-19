Μπαρτζώκας: «Αμυντικά έχουμε θέματα – Δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο αυτά τα ματς»
Τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο, τις απουσίες και τη συνέχεια στη Euroleague.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 81-66 του Πανιωνίου, για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε αμέσως μετά το ματς.
Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην απουσία των παικτών που συνεισφέρουν στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, στη συνέχεια της απαιτητικής Euroleague, ενώ σχολίασε πως πλέον το μπάσκετ στην Ευρώπη μοιάζει όλο και περισσότερο με αυτό στο ΝΒΑ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας
«Θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Σάσα, αλλά να γίνει και επανένταξη σε Γουόκαπ και Φουρνιέ που είχαν μείνει περίπου 20 μέρες έξω. Θέλουν λεπτά για να βρουν τον ρυθμό τους, ώστε να παίξουν την Παρασκευή στο Μόναχο. Ο Πανιώνιος έπαιξε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα ματς, χωρίς πίεση και νομίζω πως θα βρει το δρόμο του. Εμείς είχαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι έχοντας και κάποια κέρδη για τα καινούρια χαρακτηριστικά που έχουμε στην ομάδα μας. Το επίπεδο στη λίγκα είναι καλύτερο φέτος. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο απέναντι σε αυτές τις ομάδες, ειδικά εκτός έδρας.
Αμυντικά έχουμε θέματα. Όταν ο Ολυμπιακός σκοράρει τόσους πόντους με Μπασκόνια και Μακάμπι, χωρίς να έχουμε πολλούς περιφερειακούς, φαίνεται ότι έχουμε άφθονο επιθετικό ταλέντο. Έχουμε αμυντικά ζητήματα, οι απουσίες του Γουόκαπ και του ΜακΚίσικ είναι σημαντικές. Ίσως και οι παίκτες βλέποντας ότι έχουν 90 παιχνίδια μπροστά τους να μην θέλουν να μπουν τόσο δυνατά. Γινόμαστε λίγο σαν το ΝΒΑ, αλλά η διαφορά είναι πως εδώ κάθε παιχνίδι μετρά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ακολουθήσεις γιατί το επίπεδο είναι υψηλό».
