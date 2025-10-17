«Τρελάθηκε» ο Μπαρτζώκας μετά το μεγάλο «διπλό» κόντρα στη Μακάμπι – Η αποθέωση των οπαδών του Ολυμπιακού! (vid)

Ο Ολυμπιακός με μία μυθική ανατροπή υπέταξε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, επικρατώντας εν τέλει με σκορ 95-94 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-2 στη βαθμολογία της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα όπως ήταν φυσικό οι παίκτες, όλο το stuff και οι οπαδοί των Πειραιωτών που βρέθηκαν στο γήπεδο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τη σημαντική αυτή νίκη.

Εκείνος που το πανηγύρισε και το χάρηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έσφιξε τις γροθιές του στους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου. Οι οποίοι φυσικά τον αποθέωσαν!

Απολαύστε τον πανηγυρισμό που έκανε ο Μπαρτζώκας: