Μπαρτζώκας: «Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ήταν κουρασμένοι, το ματς κρίθηκε στη μία κατοχή»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αναντολού Έφες και ηττήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 82-78. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το τέλος του τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι έκαναν πολλά λάθη, ενώ στάθηκε στην κούραση που είχαν ο Σάσα Βεζένκοφ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Απόψε χάσαμε πολλές φορές την μπάλα. Κάποιοι από τους βασικούς μας παίκτες, όπως ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ, που έπαιξαν πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειχναν πολύ κουρασμένοι και όσες αποφάσεις πήραν δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές. Στο τέλος το ματς κρίθηκε στη μία κατοχή. Το σουτ του Ντόρσεϊ ήταν πολύ σημαντικό. Το έχασε και εν τέλει ηττηθήκαμε».

Κοκόσκοφ: «Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο»

«Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό, που είναι ταλαντούχα και καλή ομάδα στην επίθεση, στους 27 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνα ήταν ομαδική δουλειά. Δεν θα έλεγα έναν παίκτη. Όλοι έκαναν ό,τι έπρεπε και συνεισέφεραν. Ομαδική προσπάθεια και ομαδική νίκη», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Εφές.