Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την Αναντολού Έφες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Κώστα Παπανικολάου να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων έφτασε τις 400 συμμετοχές στη διοργάνωσης και βρίσκεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας. Πλέον κυνηγά στην 4η θέση τον Σέρχι Ροντρίγκεθ (405) και τον Κάιλ Χάινς (425).

🔥 This season @K_pap16 is on a mission to break record after record! 🏀 In the game against Anadolu Efes, the Olympiacos captain — already among the @EuroLeague ‘s Top 5 in appearances — reached 400 games in the competition! 🙌🏽 Now he’s closing in on veteran legends Sergio… pic.twitter.com/NFVDpY4sDU — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2025

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Κώστα Παπανικολάου:

«Στην φετινή σεζόν ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές συνολικά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Στην αποψινή αναμέτρηση με την Ανατολού Έφες ο αρχηγός –ο οποίος βρισκόταν ήδη στο σχετικό Top 5- έφτασε τις 400 συμμετοχές της κορυφαίας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Ο Παπανικολάου θέλει ακόμα 5 παρουσίες στην Ευρωλίγκα για να «πιάσει» στην 4η θέση τον Σέρχι Ροντρίγκεθ (405) και 25 για να ισοφαρίσει τον Κάιλ Χάινς (425) που βρίσκεται στην 3η θέση. Αμφότεροι έχουν «κρεμάσει» τα παπούτσια τους».