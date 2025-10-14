sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Μπάσκετ 14 Οκτωβρίου 2025 | 23:18

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 82-78 από την Εφές στο ΣΕΦ και πλήρωσε το έλλειμα ενέργειας στο τέλος του παιχνιδιού αλλά και τα ποσοστά του στο τρίποντο τα οποία έπεσαν στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ήταν στο 50%.

Πολύ καλό ματς από τον Τάισον Γουόρντ που είχε 13 πόντους πέντε ριμπάουντ και επτά ασίστ όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη. Ο Ντόρσεϊ έμεινε στους 11 του πρώτου μέρους, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Πίτερς που είχε 14.

Από τους νικητές τη διαφορά στο τέλος έκανε ο Κορντινιέ, ενώ σε πολύ καλή μέρα ήταν και οι Λάρκιν που καθάρισαν το ματς για τους Τούρκους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ρυθμό στην επίθεση από το ξεκίνημα και από πολύ νωρίς με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ ξέφυγε με 9-2, πριν καλά καλά συμπληρωθούν τρία λεπτά παιχνιδιού, αναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ να καλέσει τάιμ άουτ και να μην περιμένει το τηλεοπτικό. Στη συνέχεια η Εφές ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με συνεχόμενα σουτ τριών πόντων από Οσμάνι, Κορντινιέ και Λάρκιν, ξέφυγε με +5 και σκορ 16-21 στο 7’.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ρυθμό στην επίθεση από το ξεκίνημα και από πολύ νωρίς με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ ξέφυγε με 9-2, πριν καλά καλά συμπληρωθούν τρία λεπτά παιχνιδιού, αναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ να καλέσει τάιμ άουτ και να μην περιμένει το τηλεοπτικό. Στη συνέχεια η Εφές ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με συνεχόμενα σουτ τριών πόντων από Οσμάνι, Κορντινιέ και Λάρκιν, ξέφυγε με +5 και σκορ 16-21 στο 7’. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε πάρει «φωτιά» στο αντίστοιχο σημείο του ματς με 11 πόντους και 4/4 σουτ εντός πεδιάς. Σε εκείνο το σημείο ήρθε ο Πίτερς από τον πάγκο και με τρία συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα μείωσε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό στον έναν πόντο και σκορ 25-26 για να έρθει ο Κάι Τζόουνς με κάρφωμα στο τέλος της πρώτης περιόδου για να κάνει το 25-28 υπέρ της Εφές.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο με τον Γουόρντ στο «2», όμως η Εφές είχε σε πολύ καλό μομέντουμ τον Σουίντερ, ο οποίος είχε 12 πόντους και με 2/2 τρίποντα έστειλε τη διαφορά στο +10 για την Εφές και σκορ 31-41 στο 13’. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έσφιξε πού την άμυνά του και με τον Γουόρντ να ανοίγει το γήπεδο έφερε τη διαφορά στο -5 και σκορ 36-41 στο 16’ με 1/2 βολές του Αμερικάνου φόργουορντ. Ο Κώστας Παπανικολάου με τρίποντο μείωσε ακόμα περισσότερο στο -2 (39-41). Από εκεί και πέρα ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε και εκείνος στην εξίσωση του ματς και έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 49-48. Το ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο +3 και σκορ 51-48. Κορυφαίοι για τους ερυθρόλευκους ήταν Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με 11 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Εφές ο Λάρκιν είχε 13 και ο Σουίντερ 12.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ξέφυγε και με +7 και σκορ 57-50 με τον Τάισον Γουόρντ να παίρνει συνεχόμενες επιθέσεις ωστόσο η Εφές μείωσε και πάλι στο -2 με τον Ντόζιερ (57-55) στο 24’. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μετέτρεψε το 59-61, σε 64-61 με πέντε συνεχόμενους πόντους του στο 28’. Ο Άλεκ Πίτερς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο και με τρίποντο, έκανε το 67-61 και τους προσωπικούς του πόντους 12 σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, 1.39’’ πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η τρίτη περίοδος τελείωσε στην ισοπαλία, καθώς με καλάθια των Λόιντ και Τζόουνς, η Εφές έφερε το ματς στα ίσια (67-67).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο και με ένα λεπτό μόλις να έχει παιχτεί ο κόουτς Μπαρτζώκας έκανε δίδυμο στην περιφέρεια τους Νιλικίνα και Λι, ενώ στο «3» έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς με τον Βεζένκοφ να είναι σε θέση «4» και τον Χολ σέντερ. Ο Χολ με 2/2 βολές και ο Πίτερς με δίποντο έκαναν το 73-70 για τον Ολυμπιακό στο 35’. Ο Ολυμπιακός έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, όμως στην απέναντι πλευρά του παρκέ δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί με το σκορ στο 37’ να είναι 74-72 και τον Ντόζιερ με δίποντο να ισοφαρίζει σε 74-74. Ο Χολ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 76-74 στο 38’. Ο Κορντινιέ με μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Τούρκους με 76-77. Ο Νιλικίνα έκανε το 78-77 για να έρθει και πάλι ο Κορντινιέ για να δώσει προβάδισμα στους Τούρκους με 78-79. Ο Ολυμπιακός αστόχησε με τον Ντόρσεϊ και ο Λάρκιν με 2/2 βολές έκανε το 78-81 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Το ματς με ολοκληρώθηκε με την Εφές να επικρατεί με 82-78 του Ολυμπιακού, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 2-2, με τον Ολυμπιακό να έχει επίσης 2-2.

Οι διαιτητές: Λάτισεβς, Ζαμόισκι, Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 9 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 13 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λι, Βεζένκοβ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 4 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πίτερς 14 (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (2/5 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ).

Αναντολού Εφές (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (2/11 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπομπουά, Λόιντ 2 (1/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης 3 (1), Κορντινιέ 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σμιτς, Ντόζιερ 11 (5/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σουάιντερ 20 (2/3 δίοποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Οσμάνι 12 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ).

Headlines:
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο