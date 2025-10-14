Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 82-78 από την Εφές στο ΣΕΦ και πλήρωσε το έλλειμα ενέργειας στο τέλος του παιχνιδιού αλλά και τα ποσοστά του στο τρίποντο τα οποία έπεσαν στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ήταν στο 50%.

Πολύ καλό ματς από τον Τάισον Γουόρντ που είχε 13 πόντους πέντε ριμπάουντ και επτά ασίστ όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη. Ο Ντόρσεϊ έμεινε στους 11 του πρώτου μέρους, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Πίτερς που είχε 14.

Από τους νικητές τη διαφορά στο τέλος έκανε ο Κορντινιέ, ενώ σε πολύ καλή μέρα ήταν και οι Λάρκιν που καθάρισαν το ματς για τους Τούρκους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ρυθμό στην επίθεση από το ξεκίνημα και από πολύ νωρίς με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ ξέφυγε με 9-2, πριν καλά καλά συμπληρωθούν τρία λεπτά παιχνιδιού, αναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ να καλέσει τάιμ άουτ και να μην περιμένει το τηλεοπτικό. Στη συνέχεια η Εφές ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με συνεχόμενα σουτ τριών πόντων από Οσμάνι, Κορντινιέ και Λάρκιν, ξέφυγε με +5 και σκορ 16-21 στο 7’.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τρέξει το γήπεδο με τον Γουόρντ στο «2», όμως η Εφές είχε σε πολύ καλό μομέντουμ τον Σουίντερ, ο οποίος είχε 12 πόντους και με 2/2 τρίποντα έστειλε τη διαφορά στο +10 για την Εφές και σκορ 31-41 στο 13’. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έσφιξε πού την άμυνά του και με τον Γουόρντ να ανοίγει το γήπεδο έφερε τη διαφορά στο -5 και σκορ 36-41 στο 16’ με 1/2 βολές του Αμερικάνου φόργουορντ. Ο Κώστας Παπανικολάου με τρίποντο μείωσε ακόμα περισσότερο στο -2 (39-41). Από εκεί και πέρα ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε και εκείνος στην εξίσωση του ματς και έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 49-48. Το ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο +3 και σκορ 51-48. Κορυφαίοι για τους ερυθρόλευκους ήταν Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με 11 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ για την Εφές ο Λάρκιν είχε 13 και ο Σουίντερ 12.

Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ξέφυγε και με +7 και σκορ 57-50 με τον Τάισον Γουόρντ να παίρνει συνεχόμενες επιθέσεις ωστόσο η Εφές μείωσε και πάλι στο -2 με τον Ντόζιερ (57-55) στο 24’. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στο low post και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος μετέτρεψε το 59-61, σε 64-61 με πέντε συνεχόμενους πόντους του στο 28’. Ο Άλεκ Πίτερς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο και με τρίποντο, έκανε το 67-61 και τους προσωπικούς του πόντους 12 σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, 1.39’’ πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η τρίτη περίοδος τελείωσε στην ισοπαλία, καθώς με καλάθια των Λόιντ και Τζόουνς, η Εφές έφερε το ματς στα ίσια (67-67).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο και με ένα λεπτό μόλις να έχει παιχτεί ο κόουτς Μπαρτζώκας έκανε δίδυμο στην περιφέρεια τους Νιλικίνα και Λι, ενώ στο «3» έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς με τον Βεζένκοφ να είναι σε θέση «4» και τον Χολ σέντερ. Ο Χολ με 2/2 βολές και ο Πίτερς με δίποντο έκαναν το 73-70 για τον Ολυμπιακό στο 35’. Ο Ολυμπιακός έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, όμως στην απέναντι πλευρά του παρκέ δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί με το σκορ στο 37’ να είναι 74-72 και τον Ντόζιερ με δίποντο να ισοφαρίζει σε 74-74. Ο Χολ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 76-74 στο 38’. Ο Κορντινιέ με μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Τούρκους με 76-77. Ο Νιλικίνα έκανε το 78-77 για να έρθει και πάλι ο Κορντινιέ για να δώσει προβάδισμα στους Τούρκους με 78-79. Ο Ολυμπιακός αστόχησε με τον Ντόρσεϊ και ο Λάρκιν με 2/2 βολές έκανε το 78-81 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Το ματς με ολοκληρώθηκε με την Εφές να επικρατεί με 82-78 του Ολυμπιακού, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 2-2, με τον Ολυμπιακό να έχει επίσης 2-2.

Οι διαιτητές: Λάτισεβς, Ζαμόισκι, Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 9 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 13 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λι, Βεζένκοβ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 4 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πίτερς 14 (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (2/5 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ).

Αναντολού Εφές (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (2/11 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπομπουά, Λόιντ 2 (1/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης 3 (1), Κορντινιέ 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σμιτς, Ντόζιερ 11 (5/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σουάιντερ 20 (2/3 δίοποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Οσμάνι 12 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ).