Euroleague: Η βαθμολογία μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από δυνάμεις στο παιχνίδι με την Αναντολού Εφές και μοιραία ηττήθηκε από την τούρκικη ομάδα με 82-78, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, οι Ερυθρόλευκοι έπεσαν στο 2-2 και βρίσκονται στα όρια της 10άδας στην βαθμολογία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι διανύουμε «διαβολοβδομάδα», με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο σκέλος της διπλής αγωνιστικής να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00).

Οσον αφορά στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (2-1) υποδέχεται αύριο την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ (15/10, 21:15) και στη συνέχεια παίζει εκτός έδρας με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45

Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 16/10 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 16/10 στις 20:00

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 16/10 στις 20:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 16/10 στις 22:00

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00

Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45

Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45