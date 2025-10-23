Μπαρτζώκας για την ενίσχυση στα γκαρντ: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα»

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα (23/10) για τη Γερμανία, όπου θα κοντραριστεί με τη Μπάγερν (24/10, 21:45) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν η ομάδα επιβιβαστεί.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε μεταξύ άλλων για την ενίσχυση στα γκαρντ και την κατάσταση του Κώστα Παπανικολάου.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας

«Έχουμε τρεις προσθήκες στην δωδεκάδα σε σχέση με το Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μία έδρα που πέρυσι χάσαμε. Φέτος παίζει καλύτερη άμυνα. Είναι μία ομάδα που πρέπει να είσαι έτοιμος αντιμετωπίσεις».

Για τον Παπανικολάου: «Δεν ξέρω, χτύπησε στην προπόνηση χθες και θα δούμε. Θα ταξιδέψει μαζί μας, μένει να δούμε πώς θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο από γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει έξω»

Για την Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Φέτος έχει μεγαλύτερα κορμιά στην περιφέρεια. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό»

Για την ενίσχυση στα γκαρντ: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη»