Νέο πρόβλημα: Χωρίς Παπανικολάου κόντρα στην Μπάγερν ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, απέναντι στη Μπάγερν (24/10, 21:45).
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε σήμερα (23/10) για τη Γερμανία, όπου θα κοντραριστεί με τη Μπάγερν (24/10, 21:45) για την έκτη αγωνιστική της Euroleague, με μία σημαντικά απουσία, αφού ο Κώστας Παπανικολάου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς.
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των ερυθρολεύκων δέχθηκε ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο στην χθεσινή (22/10) προπόνηση και αυτό θα τον κρατήσει εκτός από την αυριανή αναμέτρηση με την Μπάγερν με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να είναι αυτός που πιθανότατα θα καλύψει το κενό στην 12αδα των πρωταθλητών Ελλάδας.
Ο Μπαρτζώκας και η ανατροπή με Παπανικολάου
Στην αρχή ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε αναφέρει πως «θα ταξιδέψει μαζί μας, μένει να δούμε πώς θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο από γόνατο», τελικά έγινε η ανατροπή και ο «Παπ» έμεινε στην Αθήνα.
Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον ο Παπανικολάου θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι πρωταθλήματος που έρχεται, πριν από την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, κόντρα σε Μονακό στο ΣΕΦ και Χάποελ Τελ Αβίβ.
