Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου ενόψει Μπάγερν
Δεν σταματούν τα προβλήματα τραυματισμών στον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Euroleague κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Το πρώτο βράδυ του Σαρκοζί στη φυλακή - Οι 2 αστυνομικοί σε διπλανό κελί και η επίσκεψη της Μπρούνι
Ο Κώστας Παπανικολάου είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν Μονάχου (Παρασκευή 24/10, 21:45) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και βάζει το όνομά του στη λίστα των… προβλημάτων του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, ο αρχηγός των Πειραιωτών δέχθηκε ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της προπόνηση της Τετάρτης (22/10) και η συμμετοχή του στα προσεχή παιχνίδια με τους Βαυαρούς (24/10, 21:45), αλλά και με τη Μύκονο Betsson (26/10), για τη Stoiximan GBL, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
Ο τραυματισμός του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί ξανά το βράδυ της Τετάρτης, για να φανεί αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Παπανικολάου βραβεύτηκε πριν από λίγες ημέρες ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», ενώ έφτασε τις 623 ασίστ στη Stoiximan GBL και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη.
Σε ρυθμούς επιστροφής ΜακΚίσικ και Έβανς
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάντως ευχάριστα νέα από την προπόνηση της Τρίτης, αφού είδε τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφει στο ομαδικό πρόγραμμα και να μετρά αντίστροφα για να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Παράλληλα, καλά νέα έρχονται και για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος επίσης ανεβάζει ρυθμούς αφού άρχισε ατομική προπόνηση για να μπορέσει σε λίγο διάστημα να μπει στο κανονικό πρόγραμμα.
- ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
- Νίκολιτς: «Σημαντικό, αλλά όχι αποφασιστικό το παιχνίδι με την Αμπερτνίν»
- Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
- Ο Ράφα Μπενίτεθ παραλίγο προπονητής του Λιβάι Γκαρσία!
- Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
- Ανακοίνωσε συμφωνία με Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις