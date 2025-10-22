sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου ενόψει Μπάγερν
Euroleague 22 Οκτωβρίου 2025 | 15:18

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου ενόψει Μπάγερν

Δεν σταματούν τα προβλήματα τραυματισμών στον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Euroleague κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν Μονάχου (Παρασκευή 24/10, 21:45) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και βάζει το όνομά του στη λίστα των… προβλημάτων του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, ο αρχηγός των Πειραιωτών δέχθηκε ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της προπόνηση της Τετάρτης (22/10) και η συμμετοχή του στα προσεχή παιχνίδια με τους Βαυαρούς (24/10, 21:45), αλλά και με τη Μύκονο Betsson (26/10), για τη Stoiximan GBL, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.

Ο τραυματισμός του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί ξανά το βράδυ της Τετάρτης, για να φανεί αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Παπανικολάου βραβεύτηκε πριν από λίγες ημέρες ως ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», ενώ έφτασε τις 623 ασίστ στη Stoiximan GBL και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη.

Σε ρυθμούς επιστροφής ΜακΚίσικ και Έβανς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάντως ευχάριστα νέα από την προπόνηση της Τρίτης, αφού είδε τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφει στο ομαδικό πρόγραμμα και να μετρά αντίστροφα για να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Παράλληλα, καλά νέα έρχονται και για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος επίσης ανεβάζει ρυθμούς αφού άρχισε ατομική προπόνηση για να μπορέσει σε λίγο διάστημα να μπει στο κανονικό πρόγραμμα.

Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

