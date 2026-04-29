ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 22:03

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

Ρατσιστική απόφαση, που περιορίζει την πολιτική επιρροή των μειονοτήτων στις ΗΠΑ, καταγγέλλου οι επικριτές. Ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου «ξεδοντιάζεται», στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν τους εκλογικούς χάρτες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε βασική διάταξη του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Με τον τρόπο καθιστά πιο δύσκολο για τις μειονότητες να αμφισβητήσουν τους εκλογικούς χάρτες ως φυλετικά μεροληπτικούς βάσει του ορόσημου νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα. Αλλά μπορεί να βοηθήσει τον στριμωγμένο, λόγω του πολέμου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δικαστική αυτή απόφαση συνιστά νίκη για τους Ρεπουμπλικάνους της Λουιζιάνα και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το δικαστήριο, στο οποίο υπερισχύουν οι συντηρητικοί δικαστές, έλαβε την απόφαση με 6-3. Και μπλόκαρε εκλογικό χάρτη που είχε δώσει στη Λουιζιάνα μια δεύτερη περιφέρεια του Κογκρέσου με πλειοψηφία μαύρων στις ΗΠΑ.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η απόφαση θα μπορούσε να ωθήσει τις πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών να επιδιώξουν να ανασχεδιάσουν τους εκλογικούς χάρτες. Και έτσι να θέσουν σε κίνδυνο έδρες που κερδίζουν οι Δημοκρατικοί.

Αντιδράσεις

Οι φιλελεύθεροι δικαστές του δικαστηρίου, οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, οι Δημοκρατικοί νομοθέτες και ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες κατήγγειλαν την απόφαση ως υπονόμευση σοβαρά του Άρθρου 2 του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Ο νόμος θεσπίστηκε από το Κογκρέσο για να απαγορεύσει τους εκλογικούς χάρτες που θα είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της επιρροής των ψηφοφόρων μειονοτήτων.

Αυτή η διάταξη είχε αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως προπύργιο κατά των φυλετικών διακρίσεων στην ψηφοφορία, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο το 2013 απέρριψε ένα διαφορετικό μέρος του ίδιου νόμου. Οι μαύροι ψηφοφόροι τείνουν να υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Μάχη για τις έδρες

Η απόφαση εκδόθηκε εν μέσω της μάχης που εκτυλίσσεται σε πολιτείες, η οποία περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση των εκλογικών χαρτών. Στόχος είναι η αλλαγή σύνθεσης των περιφερειών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ώστε οι Ρεπουμπλικάνοι να αποκτήσουν κομματικό πλεονέκτημα ενόψει των εκλογών. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία τους στη Βουλή και τη Γερουσία.

Ο πλήρης αντίκτυπος της απόφασης στις ενδιάμεσες εκλογές δεν ήταν άμεσα σαφής. Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι πολιτείες ενδέχεται να προσπαθήσουν να θεσπίσουν νέους χάρτες. Η Λουιζιάνα, όπου οι μαύροι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού, έχει έξι εκλογικές περιφέρειες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Το Άρθρο 2 ψηφίστηκε από το Κογκρέσο για να απαγορεύσει τους εκλογικούς χάρτες που θα είχαν ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επιρροής των ψηφοφόρων μειονοτήτων, ακόμη και χωρίς άμεση απόδειξη ρατσιστικής πρόθεσης.

Σύμφωνα με τη δικαστή Ελένα Κάγκαν, που μειοψήφησε στην απόφαση, ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου καθίσταται «τουλάχιστον νεκρό γράμμα». Και προέβλεψε «σοβαρές» συνέπειες, διότι όπως είπε, μια πολιτεία μπορεί, «χωρίς νομικές συνέπειες, να μειώνει συστηματικά την εκλογική δύναμη των πολιτών μειονοτήτων», έγραψε ο Κάγκαν.


Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε την προσφυγή που έγινε στην υπόθεση της Λουιζιάνα κατά του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Ο πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα, δήλωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε καταλήξει στο «προφανές αποτέλεσμα» στην υπόθεση.

«Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει», δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους. «Έχουμε, όπως γνωρίζετε, προκριματικές εκλογές σε περίπου δύο εβδομάδες. Οπότε θα δούμε αν η νομοθετική εξουσία της πολιτείας κρίνει σκόπιμο να προχωρήσει και να σχεδιάσει νέους χάρτες».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα Μαύρων, μια ομάδα Μαύρων νομοθετών των ΗΠΑ, καταδίκασε την απόφαση.

«Χωρίς τις προστασίες του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν με ένα πανεθνικό σχέδιο για να παραποιήσουν τους χάρτες του Κογκρέσου προς όφελός τους. Να δημιουργήσουν περισσότερες περιφέρειες για τον εαυτό τους, εξαλείφοντας τις περιφέρειες με πλειοψηφία μαύρων, αφαιρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν αυτούς τους ρατσιστικούς χάρτες στο δικαστήριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Βήματα οπισθοδρόμησης

Η απόφαση σηματοδότησε την τελευταία άρση των προστασιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Η απόφασή του του 2013 σε μια υπόθεση που αφορούσε την κομητεία Σέλμπι της Αλαμπάμα ακύρωσε άλλη διάταξη, που απαιτούσε από πολιτείες και περιοχές με ιστορικό φυλετικών διακρίσεων να λάβουν ομοσπονδιακή έγκριση για να αλλάξουν τους εκλογικούς κανόνες.

Η Λουιζιάνα αρχικά είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της τριμελούς επιτροπής και υποστήριξε τον Μάρτιο την ίδια πλευρά με τους μαύρους ψηφοφόρους. Αλλά η πολιτεία με επικεφαλής τους Ρεπουμπλικάνους στη συνέχεια άλλαξε τη στάση της.

Πλήρης ακύρωση…

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, Νικόλαος Στεφανόπουλος, ο οποίος υπέβαλε υπόμνημα στην υπόθεση υπερασπιζόμενος τον Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου, χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρη ακύρωσή του Άρθρου 2».

«Είναι ακόμα εκεί, θεωρητικά, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να κερδίσει μια αξίωση βάσει της διάταξης», δήλωσε στο Reuters. «Οι πολιτείες μπορούν ελεύθερα να διαλύσουν τις περιφέρειες μειονοτικών ευκαιριών, εφόσον καταστήσουν σαφές ότι το κάνουν για κομματικούς ή άλλους πολιτικούς λόγους».

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.04.26

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
America First; 29.04.26

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Κόσμος 29.04.26

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29.04.26

«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Ινδία 29.04.26

Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Global Sumud Flotilla: Κυρώσεις του Ισραήλ σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για την αποστολή – Απειλεί με κατάληψη των πλοίων
Κόσμος 29.04.26

Το Ισραήλ επιβάλει κυρώσεις σε όσους συγκεντρώνουν χρήματα για το Global Sumud Flotilla και απειλεί με κατάληψη των πλοίων

Η νέα αποστολή του Global Sumud Flotilla αναχώρησε από τη Σικελία για τη Γάζα, με ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα και την Τουρκία - Το Ισραήλ κατηγορεί τον στολίσκο της ελευθερίας για στήριξη της τρομοκρατίας

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ
Champions League 29.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Ευρωπαϊκή Ένωση 29.04.26

Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος σε podcast και εξήγησε ότι ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέγει τον δεύτερο γιατί μαζί του ταυτίζεται περισσότερο.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.04.26

Τηλεφώνημα Πούτιν-Τραμπ – Εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας

Η εκεχειρία προτάθηκε με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο τηλεφώνημα συζητήθηκε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
On Field 29.04.26

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Ελλάδα 29.04.26

Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο στην Αλόννησο - Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Wife School 29.04.26

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

«Πρόβα» κυβερνησιμότητας από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη – Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26 Upd: 21:40

«Πρόβα» κυβερνησιμότητας από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη – Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά

Ο τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης», πρώτος σταθμός μιας νέας πορείας για τον Αλέξη Τσίπρα που έδωσε το σύνθημα της επόμενης μέρας από την Κρήτη. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους και άσκησε δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας».

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
America First; 29.04.26

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
