ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε βασική διάταξη του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Με τον τρόπο καθιστά πιο δύσκολο για τις μειονότητες να αμφισβητήσουν τους εκλογικούς χάρτες ως φυλετικά μεροληπτικούς βάσει του ορόσημου νόμου για τα πολιτικά δικαιώματα. Αλλά μπορεί να βοηθήσει τον στριμωγμένο, λόγω του πολέμου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η δικαστική αυτή απόφαση συνιστά νίκη για τους Ρεπουμπλικάνους της Λουιζιάνα και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Το δικαστήριο, στο οποίο υπερισχύουν οι συντηρητικοί δικαστές, έλαβε την απόφαση με 6-3. Και μπλόκαρε εκλογικό χάρτη που είχε δώσει στη Λουιζιάνα μια δεύτερη περιφέρεια του Κογκρέσου με πλειοψηφία μαύρων στις ΗΠΑ.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η απόφαση θα μπορούσε να ωθήσει τις πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών να επιδιώξουν να ανασχεδιάσουν τους εκλογικούς χάρτες. Και έτσι να θέσουν σε κίνδυνο έδρες που κερδίζουν οι Δημοκρατικοί.

Αντιδράσεις

Οι φιλελεύθεροι δικαστές του δικαστηρίου, οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, οι Δημοκρατικοί νομοθέτες και ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες κατήγγειλαν την απόφαση ως υπονόμευση σοβαρά του Άρθρου 2 του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Ο νόμος θεσπίστηκε από το Κογκρέσο για να απαγορεύσει τους εκλογικούς χάρτες που θα είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της επιρροής των ψηφοφόρων μειονοτήτων.

Αυτή η διάταξη είχε αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως προπύργιο κατά των φυλετικών διακρίσεων στην ψηφοφορία, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο το 2013 απέρριψε ένα διαφορετικό μέρος του ίδιου νόμου. Οι μαύροι ψηφοφόροι τείνουν να υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Μάχη για τις έδρες

Η απόφαση εκδόθηκε εν μέσω της μάχης που εκτυλίσσεται σε πολιτείες, η οποία περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση των εκλογικών χαρτών. Στόχος είναι η αλλαγή σύνθεσης των περιφερειών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ώστε οι Ρεπουμπλικάνοι να αποκτήσουν κομματικό πλεονέκτημα ενόψει των εκλογών. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία τους στη Βουλή και τη Γερουσία.

Ο πλήρης αντίκτυπος της απόφασης στις ενδιάμεσες εκλογές δεν ήταν άμεσα σαφής. Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι πολιτείες ενδέχεται να προσπαθήσουν να θεσπίσουν νέους χάρτες. Η Λουιζιάνα, όπου οι μαύροι αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού, έχει έξι εκλογικές περιφέρειες της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Το Άρθρο 2 ψηφίστηκε από το Κογκρέσο για να απαγορεύσει τους εκλογικούς χάρτες που θα είχαν ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επιρροής των ψηφοφόρων μειονοτήτων, ακόμη και χωρίς άμεση απόδειξη ρατσιστικής πρόθεσης.

Σύμφωνα με τη δικαστή Ελένα Κάγκαν, που μειοψήφησε στην απόφαση, ο Νόμος για τα Δικαιώματα Ψήφου καθίσταται «τουλάχιστον νεκρό γράμμα». Και προέβλεψε «σοβαρές» συνέπειες, διότι όπως είπε, μια πολιτεία μπορεί, «χωρίς νομικές συνέπειες, να μειώνει συστηματικά την εκλογική δύναμη των πολιτών μειονοτήτων», έγραψε ο Κάγκαν.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε την προσφυγή που έγινε στην υπόθεση της Λουιζιάνα κατά του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Ο πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικάνος από τη Λουιζιάνα, δήλωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε καταλήξει στο «προφανές αποτέλεσμα» στην υπόθεση.

«Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει», δήλωσε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους. «Έχουμε, όπως γνωρίζετε, προκριματικές εκλογές σε περίπου δύο εβδομάδες. Οπότε θα δούμε αν η νομοθετική εξουσία της πολιτείας κρίνει σκόπιμο να προχωρήσει και να σχεδιάσει νέους χάρτες».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα Μαύρων, μια ομάδα Μαύρων νομοθετών των ΗΠΑ, καταδίκασε την απόφαση.

«Χωρίς τις προστασίες του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν με ένα πανεθνικό σχέδιο για να παραποιήσουν τους χάρτες του Κογκρέσου προς όφελός τους. Να δημιουργήσουν περισσότερες περιφέρειες για τον εαυτό τους, εξαλείφοντας τις περιφέρειες με πλειοψηφία μαύρων, αφαιρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν αυτούς τους ρατσιστικούς χάρτες στο δικαστήριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Βήματα οπισθοδρόμησης

Η απόφαση σηματοδότησε την τελευταία άρση των προστασιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου βάσει του Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου. Η απόφασή του του 2013 σε μια υπόθεση που αφορούσε την κομητεία Σέλμπι της Αλαμπάμα ακύρωσε άλλη διάταξη, που απαιτούσε από πολιτείες και περιοχές με ιστορικό φυλετικών διακρίσεων να λάβουν ομοσπονδιακή έγκριση για να αλλάξουν τους εκλογικούς κανόνες.

Η Λουιζιάνα αρχικά είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της τριμελούς επιτροπής και υποστήριξε τον Μάρτιο την ίδια πλευρά με τους μαύρους ψηφοφόρους. Αλλά η πολιτεία με επικεφαλής τους Ρεπουμπλικάνους στη συνέχεια άλλαξε τη στάση της.

Πλήρης ακύρωση…

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, Νικόλαος Στεφανόπουλος, ο οποίος υπέβαλε υπόμνημα στην υπόθεση υπερασπιζόμενος τον Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου, χαρακτήρισε την απόφαση «πλήρη ακύρωσή του Άρθρου 2».

«Είναι ακόμα εκεί, θεωρητικά, αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να κερδίσει μια αξίωση βάσει της διάταξης», δήλωσε στο Reuters. «Οι πολιτείες μπορούν ελεύθερα να διαλύσουν τις περιφέρειες μειονοτικών ευκαιριών, εφόσον καταστήσουν σαφές ότι το κάνουν για κομματικούς ή άλλους πολιτικούς λόγους».