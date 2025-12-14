«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, επειδή ορισμένες από τις οικονομικές πολιτικές του δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη ισχύ», αναφέρει η Wall Street Journal.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος επαίνεσε τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα αυτά θα βοηθήσουν στον μετασχηματισμό της αμερικανικής οικονομίας.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει αν αυτό θα μεταφραστεί σε πολιτικά οφέλη για τους Ρεπουμπλικάνους το επόμενο φθινόπωρο».

«Έχω δημιουργήσει τη σπουδαιότερη οικονομία στην ιστορία» λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ είπε: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν ξέρω πότε θα αποδώσουν όλα αυτά τα χρήματα».

«Έχω δημιουργήσει τη σπουδαιότερη οικονομία στην ιστορία. Αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να καταλάβουν οι άνθρωποι όλα αυτά», πρόσθεσε ο Αμερικανός ηγέτης.

Οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Ολόκληρη η Βουλή των Αντιπροσώπων – 435 άτομα, καθώς και το ένα τρίτο των γερουσιαστών, 33 άτομα, θα επανεκλεγούν. Επί του παρόντος, και τα δύο σώματα ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το κυβερνών κόμμα συνήθως ηττάται στις ενδιάμεσες εκλογές.