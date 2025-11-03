newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Δεύτερη φορά Τραμπ: Οι αγορές και η οικονομία έναν χρόνο μετά
Διεθνής Οικονομία 03 Νοεμβρίου 2025 | 22:43

Δεύτερη φορά Τραμπ: Οι αγορές και η οικονομία έναν χρόνο μετά

Πού βρίσκονται σήμερα οι μεγάλες αγορές, σε σύγκριση με την εποχή που ξεκινούσε η δεύτερη φορά Τραμπ

Σύνταξη
Πολιτικά σοκ, πρωτοφανής αβεβαιότητα και μεταβολές από τη μια στιγμή στην άλλη είναι το πλαίσιο στο οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστούν οι αγορές στον χρόνο που ακολούθησε της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά ως προέδρου των ΗΠΑ. Σε αυτό το δωδεκάμηνο, δε, οι μετοχές, ο χρυσός και τα crypto έφτασαν σε ιστορικά υψηλές τιμές.

Η ανακοίνωση Τραμπ για τους δασμούς στις 2 Απριλίου, την περίφημη «Ημέρα Απελευθέρωσης», ήταν μια πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τις αγορές

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής αναμέτρησης το δολάριο σημείωσε άνοδο, μαζί με τις μετοχές και το bitcoin, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές τιμολόγησαν την πιθανότητα μεγαλύτερης πίεσης στα οικονομικά των ΗΠΑ.

Από τότε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες ανά τον κόσμο, ανατρέποντας τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και δεκαετίες διεθνούς διπλωματίας μετά τον πόλεμο.

Πού βρίσκονται, λοιπόν, σήμερα οι μεγάλες αγορές, σε σύγκριση με την εποχή που εξελέγη ο Τραμπ;

Δολάριο, crypto, χρυσός

Το δολάριο εκτοξεύτηκε μετά τις εκλογές, καθώς οι επενδυτές πίστεψαν στην ιδέα ότι μια γενναιοδωρία στις δαπάνες τροφοδοτούμενη από τον Τραμπ θα τροφοδοτούσε την οικονομία, η οποία, όμως, τελικώς, έχει απωλέσει καθαρή αξία 4% από τότε.

Οι δασμοί Τραμπ και η αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπό τους έχουν ωθήσει τους επενδυτές να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Οι φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα πολιτικές του οδήγησαν το bitcoin στο ρεκό των 125.835,92 δολαρίων τον Οκτώβριο.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δασμοί έχουν επίσης οδηγήσει τον χρυσό, ως κλασικό ασφαλές καταφύγιο, στο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά τον Οκτώβριο.

Η ζήτηση για δολάρια είναι απίθανο να μειωθεί σύντομα, καθώς, όταν σε περιόδους αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή γεωπολιτικών συγκρούσεων, συνηθίζεται να είναι από τις πρώτες επιλογές των επενδυτών.

Ράλι για τις μετοχές

Οι χρηματιστηριακές αγορές παντού έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά φέτος, παίρνοντας φόρα από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη και την προοπτική χαμηλότερων παγκόσμιων επιτοκίων.

Η ανακοίνωση Τραμπ για τους δασμούς στις 2 Απριλίου, την περίφημη «Ημέρα Απελευθέρωσης», ήταν μια πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τις αγορές. Ο Παγκόσμιος Δείκτης MSCI έπεσε κατά 10%, αλλά έκτοτε έχει ανακάμψει σε ιστορικά υψηλά, κερδίζοντας πάνω από 20% από την ημέρα εκείνη.

Ο S&P 500 έχει αυξηθεί κατά 17% από τον περασμένο Νοέμβριο, χάρη στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στην Ευρώπη, οι αμυντικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του ράλι, καθώς ο Τραμπ ανάγκασε τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν περισσότερα για την ασφάλειά τους, ενώ ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία.

Τα ράλι που τροφοδοτούνται από την τεχνολογία και ένα πιο αδύναμο δολάριο έχουν ενισχύσει τις ασιατικές μετοχές επίσης.

Έλον Μασκ και Tesla

Η σχέση του Τραμπ με τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ήταν βασικός μοχλός ανόδου της μετοχής της Tesla τις εβδομάδες μετά τις εκλογές.

Εξάλλου, ο Μασκ είχε ξοδέψει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα επανεκλογής του Τραμπ πέρυσι και μάλιστα συμμετείχε στην προεκλογική του εκστρατεία.

Αλλά ο μήνας του μέλιτος δεν κράτησε για πολύ, όπως επισημαίνει το CNBC. Το διαζύγιο ήταν… βαρύ και θορυβώδες. Οταν ο Μασκ ανέλαβε τον Ιανουάριο το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE), με στόχο να μειώσει κρατικές δαπάνες, το φλερτ του CEΟ με την πολιτική τρόμαξε τους αγοραστές. Οι παραδόσεις μειώθηκαν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.

Οι μετοχές της Tesla έφτασαν σε χαμηλό τον Απρίλιο και στα τέλη Μαΐου ήρθε με… θόρυβο το διαζύγιο.

Παρά τις αναταραχές, πάντως, η πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο έχει ξεπεράσει σε απόδοση τους παλιούς ανταγωνιστές της που δυσκολεύονται.

Τα ομόλογα

Από την εκλογή Τραμπ, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τον αυξανόμενο κρατικό δανεισμό και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Μία από τις ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών σε αμερικανικά ομόλογα ήταν το πιθανό κόστος χρηματοδότησης των σχεδιαζόμενων φορολογικών περικοπών του Τραμπ. Το “One Big Beautiful Bill” του, το οποίο ψηφίστηκε τον Ιούλιο, αναμένεται να αυξήσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα κατά περίπου 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια.

Ωστόσο, με τη Fed να μειώνει τα επιτόκια και τον πληθωρισμό να φαίνεται συγκρατημένος, οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων έχουν αυξηθεί μόλις 14 μονάδες βάσης στο 4,66% από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η άνοδος των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων ήταν πιο επιθετική, με τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων να έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 85 μονάδες βάσης σε ιστορικά υψηλά, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών και γερμανικών 30ετών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά 62 και 59 μονάδες βάσης αντίστοιχα από τις 5 Νοεμβρίου 2024.

Το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους επικεντρώνεται ο Τραμπ είναι το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ, κάτι που, όπως λέει, αποτελεί απόδειξη ότι η Αμερική «εξαπατάται» από χώρες-εταίρους και ότι οι δασμοί, εκτός από το ότι είναι «η πιο όμορφη λέξη στο λεξικό», είναι ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί.

Οι δασμοί του Τραμπ έχουν αυξήσει το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έχουν κάνει τον προγραμματισμό πιο περίπλοκο. Από την άλλη, όμως, περιορίζουν το εμπορικό έλλειμμα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο δύο ετών, στα 60,2 δισ. δολ. τον Ιούνιο, και το έλλειμμα με την Κίνα μειώθηκε κατά 70% σε διάστημα πέντε μηνών στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από 21 χρόνια.

Ομοίως, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ με την ΕΕ αυξήθηκε απότομα πριν από την ανακοίνωση των δασμών, για να μειωθεί στη συνέχεια.

