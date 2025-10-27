newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Οικονομία 27 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Ο Guardian εξετάζει αν οι κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil μπορούν να επιφέρουν αυτό που επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος: να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας για την Ουκρανία και οι ΗΠΑ να κερδίσουν οικονομικά από αυτό.

Ο αντίκτυπος των αμερικάνικων κυρώσεων ήταν άμεσος, σημειώνει ο Guardian

Ο προφανής στόχος των κυρώσεων, όπως γράφει το βρετανικό μέσο, είναι να πληγεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της.

Ο Τομ Κίτινγκ, ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Χρηματοοικονομικών και Ασφάλειας (CFS) του think tank Rusi, δήλωσε: «Οι ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικές σε 24 ώρες από ό,τι η ΕΕ τους τελευταίους έξι μήνες. Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να πει αυτό που πολλοί άλλοι είναι πολύ δειλοί ή πολύ διπλωμάτες για να πουν φωναχτά. Εδώ και πολύ καιρό, ο κόσμος ζητούσε από τον Τραμπ να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις. Αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη σημασία».

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι οι εταιρείες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.

Αυτό θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες έχουν αναδειχθεί στους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την πλήρη εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια.

«Οικονομικός εξαναγκασμός»

Ο αντίκτυπος ήταν άμεσος, σημειώνει ο Guardian.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι κυρώσεις προκάλεσαν αύξηση 6% στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου και άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές για άμεση διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου στα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ινδίας, του μεγαλύτερου πελάτη της Μόσχας σε αργό πετρέλαιο, και στις μεγαλύτερες κρατικές εταιρείες πετρελαίου της Κίνας.

Ο Λουκ Γουίκεντεν, αναλυτής στο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Crea), δήλωσε ότι μια σημαντική μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων στην Ασία θα ήταν «καταστροφική» για τα έσοδα του Κρεμλίνου από τις εξαγωγές.

«Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το 86% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Ρωσίας – συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων μέσω αγωγών – κατευθύνθηκε προς την Κίνα και την Ινδία. Εάν η Μόσχα έχανε την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές, θα μπορούσε να χάσει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηνιαία έσοδα, που μεταφράζονται σε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα ανά μήνα που ρέουν απευθείας στο πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Γουίκεντεν.

«Υπάρχει όμως κάποια ελπίδα. Τον Σεπτέμβριο, οι εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2022, σημειώνοντας πτώση 38% σε μηνιαία βάση. Αν μόνο η Ινδία μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, το Κρεμλίνο θα μπορούσε να χάσει περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε μηνιαία φορολογικά έσοδα», τόνισε.

Πηγή: Guardian

Μειωμένα τα έσοδα της Ρωσίας

Τα μηνιαία έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων μειώθηκαν κατά 4% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πλήρους εισβολής, και είναι πλέον τα μισά από αυτά που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, παρόλο που τα έσοδα είναι σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στο παρελθόν, εξακολουθούν να στηρίζονται από τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από αγοραστές στην Ασία και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και από τις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω θαλάσσης στην ΕΕ.

Η Ρωσία εξάγει επίσης εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου μέσω των λεγόμενων «δεξαμενόπλοιων του σκιώδους στόλου» της, ενός στόλου παλαιών πλοίων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε τώρα να επιβάλει κυρώσεις

Η τελευταία κίνηση του Τραμπ να στερήσει από τον Πούτιν τα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα για τη χρηματοδότηση του πολέμου του, ήρθε μετά τη χλιαρή ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου από την Ινδία και την Κίνα να μειώσουν τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερους εμπορικούς όρους.

Η Κίνα καταδίκασε την «μονομερή εκφοβιστική τακτική» και την «οικονομική πίεση» της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με τις «νόμιμες» αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να λάβει «αυστηρά αντίμετρα» σε περίπτωση που θιγούν τα εθνικά της συμφέροντα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, τον διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας αυτή την εβδομάδα ότι το Νέο Δελχί «δεν πρόκειται να αγοράσει πολύ πετρέλαιο από τη Ρωσία», καθώς και ο ίδιος «θέλει να δει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να τελειώνει».

Ωστόσο, ενώ ο Μόντι επιβεβαίωσε τη συνομιλία, κατά την οποία ο Τραμπ ευχήθηκε στον πρωθυπουργό χαρούμενο Ντιβάλι (σ.σ. η μεγαλύτερη γιορτή στην Ινδία), δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως τα σχέδια για τον περιορισμό των ινδικών εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ο διπλός στόχος του Αμερικανού προέδρου

Για τον Τραμπ, η αποστολή για να σπάσει την ενεργειακή κυριαρχία της Ρωσίας έχει διπλό όφελος, σύμφωνα με τον Κίτινγκ.

«Υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία και κέρδος στις ΗΠΑ», είπε.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστεί ο μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Ευρώπης από τότε που ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε την εξάντληση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και την επιβράδυνση των θαλάσσιων μεταφορών φυσικού αερίου.

Αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 55 % των εισαγωγών LNG της ΕΕ πέρσι, από αμελητέες ποσότητες το 2019, σημειώνει ο Guardian.

Ο Τραμπ μπορεί να αναμένει αύξηση των εξαγωγών αερίου των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, μετά την απόφαση της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα να καταργήσει σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έως τις αρχές του 2027.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και αέριο

Αν και η εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια έχει μειωθεί, η ήπειρος εξακολουθεί να χρηματοδοτεί το Κρεμλίνο μέσω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και αερίου, κάτι που ο Κίτινγκ χαρακτήρισε «ντροπιαστικό στίγμα» για την ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Crea, η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG, έχοντας αγοράσει το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών LNG της Ρωσίας, ακολουθούμενη από την Κίνα (22%) και την Ιαπωνία (18%). Η ΕΕ είναι επίσης ο μεγαλύτερος αγοραστής αερίου μέσω αγωγών, αγοράζοντας το 35% του αερίου της Ρωσίας που μεταφέρεται μέσω αγωγών, ακολουθούμενη από την Κίνα (30%) και την Τουρκία (29%).

Πηγή: Guardian

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ τον περασμένο μήνα, αγοράζοντας ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας 393 εκατ. ευρώ και 207 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: Guardian

Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία συνέχισαν επίσης να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Γαλλία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ πέρυσι, εισάγοντας ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας 153 εκατ. ευρώ, όλα υπό μορφή LNG, μέρος των οποίων στη συνέχεια παραδόθηκε στη Γερμανία. Το Βέλγιο ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας, εισάγοντας ρωσικό LNG αξίας 92 εκατ. ευρώ, ενώ η Ολλανδία αγόρασε LNG αξίας 62 εκατ. ευρώ.

Ο Κίτινγκ δήλωσε: «Η ΕΕ έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα φέρει την ημερομηνία διακοπής των εισαγωγών τον Ιανουάριο του 2027, αλλά πόσοι Ουκρανοί θα πεθάνουν μέχρι τότε; Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να βρουν τρόπο να απαλλαγούν από τις ρωσικές εισαγωγές σχεδόν αμέσως – αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από τρία χρόνια. Φυσικά, πρέπει να ζητήσουμε λογοδοσία από την Ινδία και την Κίνα, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και τη δική μας ευθύνη».

Αβεβαιότητα

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του πολέμου του Τραμπ στα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα και το κατά πόσον μπορεί να φέρει ειρήνη στην Ευρώπη και κέρδη στις ΗΠΑ, παραμένουν αβέβαια, γράφει ο Guardian.

Παρατηρητές του κλάδου έχουν προειδοποιήσει ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο απαράβατα θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις και από το πώς θα αντιδράσουν όσοι εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο, ο Κίτινγκ δηλώνει: «Ποτέ μην στοιχηματίζετε εναντίον του Τραμπ».

googlenews

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
