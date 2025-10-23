Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία
- Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
- Φωτοβολταϊκό εμφύτευμα χάρισε όραση σε ασθενείς με συχνή μορφή τύφλωσης
- Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έφτασαν στην Αθήνα (βίντεο)
- Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Η Ρωσία υποστήριξε, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, σήμερα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Μόσχας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.
Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν επισήμως σήμερα ένα 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.
Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη
Εντωμεταξύ ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.
«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος ‘ειρηνοποιός’ τους έχει αρχίσει τώρα να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».
- Ζήσε Μάη… Σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική κρίση και ενεργειακή ακρίβεια ψάχνει τώρα ο Μητσοτάκης
- Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
- Τι είπε ο Αταμάν για τους τραυματίες στον Παναθηναϊκό
- Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων είναι ο μεγάλος στόχος Χαρδαλιά
- Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
- «Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις