Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 12:36

Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Ρωσία υποστήριξε, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, σήμερα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Μόσχας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν επισήμως σήμερα ένα 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη

Εντωμεταξύ ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος ‘ειρηνοποιός’ τους έχει αρχίσει τώρα να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Τράπεζες
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους
Κόσμος 23.10.25

Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Σύνταξη
Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο
Κόσμος 23.10.25

Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο

Υπό συζήτηση βρίσκεται η ανεύρεση τρόπου για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, ώστε να δοθούν ως επικουρία στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζήσε Μάη… Σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική κρίση και ενεργειακή ακρίβεια ψάχνει τώρα ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ζήσε Μάη… Σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική κρίση και ενεργειακή ακρίβεια ψάχνει τώρα ο Μητσοτάκης

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος γιατί υπήρξε ανταπόκριση στις ελληνικές θέσεις

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»
Ελλάδα 23.10.25

Αιχμές άφησε ο γιος του Βαλυράκη για πλημμελή έρευνα των αρχών – «Ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και στο πρόσωπο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, με τον γιο του να σχολιάζει την κατάσταση στην οποία είδε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Σχολεία: Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων
Δείτε βίντεο 23.10.25

Χημικά και κρότου λάμψης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για συγχωνεύσεις τμημάτων

Τα ΜΑΤ υποδέχτηκαν τους συλλόγους εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο - Κινητοποιήσεις στα σχολεία για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους
Κόσμος 23.10.25

Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Σύνταξη
Το κόμμα ως ερώτημα
Οργάνωση και επανάσταση 23.10.25

Το κόμμα ως ερώτημα

Ένα νέο βιβλίο επιστρέφει στις παρεμβάσεις των Μαρξ και Ένγκελς γύρω από τη διαμόρφωση της γερμανικής σοσιαλδημοκρατία σε ενιαίο κόμμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο
Κόσμος 23.10.25

Πώς θα καταφέρει η ΕΕ να αποδεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία; – Το μεγαλόπνοο σχέδιο

Υπό συζήτηση βρίσκεται η ανεύρεση τρόπου για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, ώστε να δοθούν ως επικουρία στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο