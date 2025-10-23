Οι 27 χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας – Τι προβλέπεται
Νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας εγκρίθηκαν από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG).
Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.
Νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας
«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters.
Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.
Εξάλλου το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση.
Πού στοχεύουν τα μέτρα
Το πακέτο «έχει ως στόχο ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.
«Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.
