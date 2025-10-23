Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να δείξουν την υποστήριξή τους στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Η συνάντηση έρχεται μετά από σημαντικές ανατροπές, κατά τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και στη συνέχεια υπαναχώρησε από τα σχέδιά του να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες

Στη νέα σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι, να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να συμφωνήσουν να εκπονήσουν μια πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για ένα μεγάλο δάνειο προς το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ζελένσκι θα λάβει επίσης μια ώθηση με τη μορφή ενός νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, αλλά η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής αναβλήθηκε αργότερα. Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Μετά από μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν πρόθυμοι να δείξουν ότι η Ουκρανία μπορεί ακόμα να υπολογίζει στην υποστήριξή τους.

Το «δάνειο αποζημίωσης»

Ένα σημάδι μακροπρόθεσμης υποστήριξης είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για την παροχή «δανείου αποζημίωσης» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τα παγωμένα χρεόγραφα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να παράσχει στο Κίεβο υποστήριξη που θα καλύψει μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του για το 2026 και το 2027.

Για να προχωρήσει η πρόταση, οι ηγέτες θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που έθεσε το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο αποθετήριο χρεογράφων Euroclear.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επίσης αρχίσει να διαφωνούν σχετικά με τους όρους που θα επιβληθούν στο δάνειο.

«Αν και υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα».

Κάποιοι θέλουν όλα τα χρήματα να διατεθούν στον ουκρανικό στρατό, με το μεγαλύτερο μέρος να δαπανηθεί για ευρωπαϊκά όπλα. Άλλοι λένε ότι το Κίεβο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου για την αγορά αμερικανικών όπλων και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γενική στήριξη του προϋπολογισμού.

«Αν και υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η επιθυμία του Κιέβου

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα χρήματα μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δανείου θα δαπανηθεί για ουκρανικά και ευρωπαϊκά όπλα, αλλά ένα μικρότερο μέρος θα διατεθεί για γενική δημοσιονομική στήριξη, την οποία το Κίεβο θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει για την αγορά όπλων από χώρες εκτός Ευρώπης.

Ως επόμενο βήμα, οι ηγέτες αναμένεται να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή επίσημης νομικής πρότασης.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την ιδέα ως παράνομη κατάσχεση περιουσίας και προειδοποίησε για αντίποινα.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αργά την Τετάρτη, αφού η Σλοβακία απέσυρε την αντίρρησή της, και αναμένεται να το υιοθετήσουν επίσημα την Πέμπτη το πρωί.

Το πακέτο περιλαμβάνει απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα μέτρα για τον λεγόμενο στόλο σκιωδών δεξαμενόπλοιων και δύο ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.