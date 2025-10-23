newspaper
23.10.2025 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 09:28

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να δείξουν την υποστήριξή τους στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Η συνάντηση έρχεται μετά από σημαντικές ανατροπές, κατά τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και στη συνέχεια υπαναχώρησε από τα σχέδιά του να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες

Στη νέα σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι, να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να συμφωνήσουν να εκπονήσουν μια πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για ένα μεγάλο δάνειο προς το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ζελένσκι θα λάβει επίσης μια ώθηση με τη μορφή ενός νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, αλλά η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής αναβλήθηκε αργότερα. Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Μετά από μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν πρόθυμοι να δείξουν ότι η Ουκρανία μπορεί ακόμα να υπολογίζει στην υποστήριξή τους.

Το «δάνειο αποζημίωσης»

Ένα σημάδι μακροπρόθεσμης υποστήριξης είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για την παροχή «δανείου αποζημίωσης» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τα παγωμένα χρεόγραφα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να παράσχει στο Κίεβο υποστήριξη που θα καλύψει μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του για το 2026 και το 2027.

Για να προχωρήσει η πρόταση, οι ηγέτες θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που έθεσε το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο αποθετήριο χρεογράφων Euroclear.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επίσης αρχίσει να διαφωνούν σχετικά με τους όρους που θα επιβληθούν στο δάνειο.

«Αν και υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα».

Κάποιοι θέλουν όλα τα χρήματα να διατεθούν στον ουκρανικό στρατό, με το μεγαλύτερο μέρος να δαπανηθεί για ευρωπαϊκά όπλα. Άλλοι λένε ότι το Κίεβο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου για την αγορά αμερικανικών όπλων και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γενική στήριξη του προϋπολογισμού.

«Αν και υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η επιθυμία του Κιέβου

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα χρήματα μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δανείου θα δαπανηθεί για ουκρανικά και ευρωπαϊκά όπλα, αλλά ένα μικρότερο μέρος θα διατεθεί για γενική δημοσιονομική στήριξη, την οποία το Κίεβο θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει για την αγορά όπλων από χώρες εκτός Ευρώπης.

Ως επόμενο βήμα, οι ηγέτες αναμένεται να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή επίσημης νομικής πρότασης.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την ιδέα ως παράνομη κατάσχεση περιουσίας και προειδοποίησε για αντίποινα.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αργά την Τετάρτη, αφού η Σλοβακία απέσυρε την αντίρρησή της, και αναμένεται να το υιοθετήσουν επίσημα την Πέμπτη το πρωί.

Το πακέτο περιλαμβάνει απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα μέτρα για τον λεγόμενο στόλο σκιωδών δεξαμενόπλοιων και δύο ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης

Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Στο Γκάζι 23.10.25 Upd: 09:30

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

