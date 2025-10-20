Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Τραμπ έκανε μια ανάρτηση που προκάλεσε ευφορία στις τάξεις του Συνασπισμού των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να αναθαρρεί σε μια δύσκολη περίοδο για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, έλεγε ο Τραμπ σε εκείνη την ανάρτηση. Έκτοτε κύλησαν οι μέρες και ο Ζελένσκι άρχισε να πιέζει τον Αμερικανό ομόλογό του να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου, που ο Τραμπ έκανε την επίμαχη ανάρτηση, μέχρι το τέλος της προ ημερών συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, υπήρχε η αίσθηση πως ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να κάνει στροφή 180 μοιρών: να απομακρυνθεί από τον Πούτιν και να ανέβει στο άρμα του Συνασπισμού των Προθύμων.

Φευ· η τραμπική πραγματικότητα επανήλθε και είναι ξανά σκληρή για τον Ουκρανό πρόεδρο. Συνθηκολόγησε, ειδάλλως η χώρα σου θα καταστραφεί, είναι το νέο μήνυμα του Τραμπ στον Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, το αίτημα Ζελένσκι για Τόμαχοκ απορρίφθηκε, στη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο, η οποία χαρακτηρίστηκε «τεταμένη» και «δύσκολη».

Η συνάντηση έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα μετά από μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία την οποίαν είχαν ο Τραμπ και ο Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, κρίνοντας πως η αποστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σε ανάρτηση που έκανε μετά από τη συνάντηση, ο Τραμπ κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες: «Πρέπει να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε πως έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν οι νεκροί και η οικονομική αιμορραγία: «Όχι άλλοι σκοτωμοί, όχι άλλος Θάνατος, όχι άλλη δαπάνη τεράστιων και δυσβάσταχτων ποσών».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ζελένσκι ζήτησε εκ νέου την προμήθεια των αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ, υπογραμμίζοντας πως «η Ρωσία φοβάται αυτά τα όπλα». Ο Τραμπ, ωστόσο, παρέμεινε αμετακίνητος, δηλώνοντας πως δε θέλει να κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε ανταλλαγή χιλιάδων ντρόουν με τους πυραύλους Τόμαχοκ, δείχνοντας ακόμη και χάρτες πιθανών ρωσικών στόχων. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν πείστηκε.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη συνομιλία που είχε με τον Πούτιν, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος και ο ηγέτης της Ρωσίας θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες στη Βουδαπέστη. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ήταν «πολύ παραγωγική», ενώ η Μόσχα τη χαρακτήρισε «ειλικρινή και γεμάτη εμπιστοσύνη».

«Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να δοθεί τέλος στον πόλεμο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως η αμερικανική διπλωματία επιδιώκει μια συμφωνία που θα παγώσει τις γραμμές του μετώπου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, που επικαλείται τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

Η επικοινωνία εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές επαφές εν όψει της νέας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν.

Ο Ριαμπκόφ δεν διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα της επικείμενης επικοινωνίας ούτε το πού ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο. Όπως δήλωσε, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τη διμερή ατζέντα Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση και σε ζητήματα οικονομικής συνεργασίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν, εφόσον προσκληθεί.

Το τρίγωνο με Ορμπάν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο Ορμπάν έχει αρκετά θερμές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Και αυτό, φυσικά, συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν που τους οδήγησε στο να συμφωνήσουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν έχει κατ’ επανάληψιν επικρίνει τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, η οποία συνορεύει με την Ουγγαρία. Νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.