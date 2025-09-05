newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:00

Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Πέρασε πια πολύς καιρός από τότε που ο Πούτιν «φώναζε» πολύ συγκεκριμένα πράγματα στον Τραμπ κι εκείνος δεν «άκουγε». Ήταν η εποχή που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μπει με ενθουσιασμό στον χορό της διεθνούς κρίσης που έχει ως επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, πιστεύοντας ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται περιθώρια κάμψης της ρωσικής αντίστασης σε δυτικές πιέσεις.

Ήταν όμως και η εποχή που η πραγματικότητα επί του πεδίου ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Ως εκ τούτου, αυτό που η Μόσχα εξέπεμπε ψιθυρίζοντας όταν ενέταξε τέσσερις ουκρανικές περιφέρεις στη Ρωσική Ομοσπονδία, πλέον το επαναλάμβανε βροντοφωνάζοντας: Η Ρωσία είναι ήδη επεκτεταμένη προς δυσμάς.

Μα το εδαφικό ζήτημα δεν τελείωνε εκεί για τη Ρωσία, καθώς οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητούσε συμπεριλάμβαναν μια αποστρατικοποιημένη λωρίδα γης μεταξύ των νέων συνόρων που διεκδικούσε. Όλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν πάγιες θέσεις της Μόσχας, ενώ η ΕΕ και η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ κατηγορούν τον Τραμπ ότι επί της ουσίας δεν τις απέρριψε στην περιβόητη συνάντηση της Αλάσκας.

Αλλά υπάρχουν και άλλοι κρίσιμοι όροι από πλευράς Πούτιν. Πρόκειται για όρους που είναι οι πιο παλιοί σε αυτόν τον πόλεμο και επαναλαμβάνονται διαρκώς από τη ρωσική πλευρά. Η συνεχής επαναφορά τους στο προσκήνιο καταδεικνύει ότι δεν είναι στις προθέσεις του Ρώσου ηγέτη να ξεθωριάσουν στη συνείδηση των Ρώσων πολιτών. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι για τον Πούτιν, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στο εσωτερικό της Ρωσίας από τη μέρα που έθεσε σε εφαρμογή την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, είναι μη διαπραγματεύσιμοι – εντάσσονται στους στρατηγικούς στόχους της Μόσχας και δεν αποτελούν επικοινωνιακό τέχνασμα.

Ποιοι είναι αυτοί; Τους υπενθύμισε -και δη σε αυστηρούς τόνους- ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Πρόκειται για όλα εκείνα που περιλαμβάνει ο θεμελιώδης στόχος του Πούτιν για ανάκτηση των δικαιωμάτων που έχουν απολέσει οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι θα πρέπει να αρθεί η απαγόρευση της προσκείμενης στη Μόσχα Ορθόδοξης Εκκλησίας (με τους περισσότερους πιστούς στην Ουκρανία), της ρωσικής γλώσσας (μητρική γλώσσα για το 1/3 των Ουκρανών), πολιτικών κομμάτων και της οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται και τον ρωσικό πολιτισμό.

Κι εδώ έρχεται ένα άλλο ζήτημα που έθεσε ο Λαβρόφ, απαντώντας στην ερώτηση εάν ο Πούτιν προτίθεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. «Άλλο μια συνάντηση και άλλο μια ειρηνευτική συμφωνία», απάντησε το Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. «Τι εννοείτε», τον ρώτησε η δημοσιογράφος του NBC. «Μια συμφωνία δεν έχει ισχύ εάν την έχει υπογράψει ένας πρόεδρος που δεν βρίσκεται νομίμως στην εξουσία. Και βάσει του ουκρανικού Συντάγματος, η θητεία του κ. Ζελένσκι έχει λήξει», απάντησε ο Λαβρόφ. Πρόκειται για μια σαφέστατη τοποθέτηση, η οποία δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: Η υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας περνά από την επίλυση του εν λόγω θέματος που υπάρχει με την προεδρία της Ουκρανίας.

Μολονότι λοιπόν ο «Συνασπισμός των Προθύμων» αγνοεί επιδεικτικά τους παραπάνω όρους, αρνούμενος να ψελλίσει το παραμικρό γι’ αυτούς, είναι σχεδόν αδύνατον να μη γνωρίζει ότι θα τους βρει μπροστά του.

Και μπορεί ο Μακρόν και ο Ζελένσκι να περιόρισαν τη χθεσινή (4/9) συνομιλία τους στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί το Κίεβο -με τον Γάλλο πρόεδρο να ετοιμάζει νέα κλιμάκωση της ευρω-ρωσικής έντασης μέσω δηλώσεων περί αποστολής στρατού στην Ουκρανία- αλλά ο δρόμος για την ειρήνη μάλλον περνά και από τους προαναφερθέντες όρους που έχει θέσει ο Πούτιν.

Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες εγγυήσεις, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε σήμερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή, ότι «αν δυνάμεις, οποιεσδήποτε, βάλουν πόδι εκεί [στην Ουκρανία], ιδίως τώρα την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως» τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αναφερόμενος σε άλλα θέματα κατά την ομιλία του στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, αλλά πρόσθεσε ότι για να υπάρξει και πάλι οικονομική δέσμευση χρειάζεται μια πολιτική απόφαση από την Ουάσινγκτον.

Για τις ΗΠΑ υπάρχει σημαντικό δυναμικό πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του τομέα των ορυκτών σπάνιων γαιών το αργότερο τον Νοέμβριο.

Ένα ερώτημα που ξεπηδά εύλογα μέσα από όλες τις παραπάνω αντιθέσεις, είναι πώς θα καταστεί δυνατό να πάψει να υφίσταται ένα τόσο αγεφύρωτο χάσμα όσο αυτό που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής – Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ
Τέλος νομιμοποίησης 05.09.25

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Κόσμος 05.09.25 Upd: 13:58

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

