Είκοσι έξι χώρες είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα ή να παράσχουν βοήθεια από ξηρά, θάλασσα ή αέρα, στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας στην μεταπολεμική Ουκρανία.

Από τη συνεδρίαση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», στην οποία ηγέτες από 30 χώρες -είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιάσκεψη – συνομιλούν για τις μελλοντικές εγγυήσεις που θα δοθούν στο Κίεβο, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας με τη Ρωσία, βγαίνει «λευκός καπνός» με μια λύση που ικανοποιεί την πλειοψηφία όσων συμμετείχαν.

Ο Μακρόν λέει ότι 26 χώρες προσφέρονται να συμμετάσχουν στη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι οι χώρες αυτές θα είναι παρούσες αλλά όχι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, διευκρινίζοντας ότι η βούληση τους δεν είναι να κάνουν πόλεμο με τη Μόσχα.

Τα θολά σημεία και ο αμερικανικός παράγοντας

Όταν ρωτήθηκε πόσοι Ευρωπαίοι στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ουκρανία δεν θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση «για να μην αποκαλυφθούμε», τονίζοντας πως «δεν πρόκειται να σας δώσω λεπτομέρειες».

Ο πρόεδρος Μακρόν είπε ακόμη ότι τελεί εν αναμονή της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συνδρομή των ΗΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας επίσης ότι αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αρνείται συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για την επίτευξη της ειρήνης τότε θα υιοθετηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της.

Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του «αναγκαία» εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την παρατείνει». Ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε να λάβει μέρος σε μια σύνοδο κορυφής στη Μόσχα, όπως θα ήθελε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο»

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», υποστήριξε η Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.