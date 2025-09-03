newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σαφήνεια θα υπάρξει σύντομα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρούτε
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:33

Σαφήνεια θα υπάρξει σύντομα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι πολύ σύντομα αναμένεται να υπάρξουν διευκρινίσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να υπάρξει σαφήνεια στη σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας την Πέμπτη «ή αμέσως μετά» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο μετά τη λήξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναμένονται διευκρινίσεις αναφορικά με την Ουκρανία

«Αναμένω ότι αύριο, ή αμέσως μετά, θα έχουμε σαφήνεια σχετικά με το τι μπορούμε να προσφέρουμε συλλογικά», δήλωσε ο Ρούττε σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εμπλακούμε ακόμη πιο έντονα, επίσης με την αμερικανική πλευρά, για να δούμε τι θέλουν να προσφέρουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις εγγυήσεις ασφάλειας».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συνδιοργανώσουν την Πέμπτη την κυρίως εικονική συνάντηση των ηγετών της «συμμαχίας των προθύμων», που αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους συμμάχους που εργάζονται για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Οι εγγυήσεις αυτές έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, είτε μέσω εκεχειρίας είτε μέσω μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σημαντικές οι εγγυήσεις

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά τα μέτρα αναμένεται να περιλαμβάνουν και μια διεθνή δύναμη για να καθησυχάσει το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια δύναμη θα είναι εφικτή μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα, αλλά η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει.

Ο Ρούτε προσπάθησε στην συνέντευξη τύπου να διαβεβαιώσει τα ανατολικοευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν θα αποδυναμώσουν την άμυνα της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας έναντι της Ρωσίας στην ανατολική της πτέρυγα.

«Πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική διάσπαση των πόρων μας, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στα σχέδια (άμυνας) του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η φετινή Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga πριν δύο χρόνια, καθώς 9 στους 11 βασικούς παίκτες έχουν αποχωρήσει.

Σύνταξη
Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ
Προς τιμήν 03.09.25

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλεέμ.

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης
Έρευνες εν εξελίξει 03.09.25

Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών της κρητικής μαφίας

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής – Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων
Ελλάδα 03.09.25

«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής - Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας, επισημαίνουν οι δικηγόροι

Σύνταξη
«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 03.09.25

«Κάρφια» της «Marca» για Χουάντσο: «Άτονος στην Ισπανία, τεράστια η διαφορά του με τον Παναθηναϊκό»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της «Marca» για την απόδοση του στο Eurobasket, με την ισπανική ιστοσελίδα να κάνει συγκρίσεις με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Greece’s PPC Cuts September Power Tariffs by 14.5%
English edition 03.09.25

Greece’s PPC Cuts September Power Tariffs by 14.5%

Public Power Corporation (PPC), Greece’s largest electricity provider, announced a 14.5% reduction in its September green tariffs, citing falling wholesale energy prices. Other household plans also see notable drops, offering consumers lower costs

Σύνταξη
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)

«Καλημέρα από τον Ποντένσε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τον Πορτογάλο να στείλει το μήνυμά του.

Σύνταξη
Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου
«Καταργείστε τον ΕΦΚ» 03.09.25

Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ τονίζει ότι ΕΦΚ, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR»
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 03.09.25

Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αποκάλυψε στην κλήρωση ότι στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας θα βρίσκονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, ενώ ξένοι θα υπάρχουν μόνο στο VAR.

Σύνταξη
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο