Σαφήνεια θα υπάρξει σύντομα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να υπάρξει σαφήνεια στη σύνοδο κορυφής των συμμάχων της Ουκρανίας την Πέμπτη «ή αμέσως μετά» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο μετά τη λήξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναμένονται διευκρινίσεις αναφορικά με την Ουκρανία

«Αναμένω ότι αύριο, ή αμέσως μετά, θα έχουμε σαφήνεια σχετικά με το τι μπορούμε να προσφέρουμε συλλογικά», δήλωσε ο Ρούττε σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εμπλακούμε ακόμη πιο έντονα, επίσης με την αμερικανική πλευρά, για να δούμε τι θέλουν να προσφέρουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις εγγυήσεις ασφάλειας».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συνδιοργανώσουν την Πέμπτη την κυρίως εικονική συνάντηση των ηγετών της «συμμαχίας των προθύμων», που αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους συμμάχους που εργάζονται για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Οι εγγυήσεις αυτές έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου, είτε μέσω εκεχειρίας είτε μέσω μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σημαντικές οι εγγυήσεις

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά τα μέτρα αναμένεται να περιλαμβάνουν και μια διεθνή δύναμη για να καθησυχάσει το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια δύναμη θα είναι εφικτή μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το υποσχέθηκε τον περασμένο μήνα, αλλά η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τι είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει.

Ο Ρούτε προσπάθησε στην συνέντευξη τύπου να διαβεβαιώσει τα ανατολικοευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν θα αποδυναμώσουν την άμυνα της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας έναντι της Ρωσίας στην ανατολική της πτέρυγα.

«Πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική διάσπαση των πόρων μας, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στα σχέδια (άμυνας) του ΝΑΤΟ», δήλωσε.