Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 05:30

Ουκρανία: Θα επιλέξει το ΝΑΤΟ τον πόλεμο για την «επίλυση» της κρίσης;

Οι εξελίξεις δείχνουν ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι όχι μόνο έχουν βαλτώσει οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά το ΝΑΤΟ έχει πείσει την Ουάσιγκτον να συνεχίσει τον πόλεμο και να τον επεκτείνει (στη σύνθεση εικόνας, επάνω, από atlanticcouncil.org, το έμβλημα του ΝΑΤΟ, η σημαία της Ρωσίας και ο πρόεδρός της Βλαντίμιρ Πούτιν).

Ενώ ο Πούτιν έχει πετάξει για να συναντηθεί με τους δύο φίλους του, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Κίνα, σε μια άνευ προηγουμένου τετραήμερη επίσκεψη, το ΝΑΤΟ, με την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ, εντείνει τις προσπάθειές του να επιφέρει στον ρωσικό στρατό μια μεγάλη ήττα και, στη συνέχεια, να στείλει στρατεύματά του για να «σταθεροποιήσει» την Ουκρανία.

Οι Ρώσοι θεωρούν τις αποστολές έντονης επιτήρησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ως προετοιμασία για μια μεγάλη επιχείρηση κατά της Κριμαίας

Σχέδιο της Lockheed Martin με πυραύλους κρουζ χαμηλού κόστους

Ποια είναι τα στοιχεία; Πρώτο και πολύ αξιοσημείωτο η απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν 3.350 πυραύλους στην Ουκρανία, φαινομενικά για να πληρωθούν (κάποια μέρα;) από τους Ευρωπαίους (ποιοι, δεν ορίζονται).

Αυτά είναι γνωστά ως Πυρομαχικά Επιθέσεως Εκτεταμένης Εμβέλειας (ERAM), ένας τύπος πυραύλου κρουζ που εκτοξεύεται από αέρος, γράφει σε ανάλυσή του ο Stephen Bryen, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφάλειας.

Το Aviationist αναφέρει ότι «τα F-16, τα Mirage 2000 της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και ο στόλος της από ρωσικής προέλευσης MiG-29, Su-25 και Su-27 θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό το νέο όπλο θα αποτελούσε μια προσθήκη στα AASM Hammer και GBU-39 SDB που χρησιμοποιούνται ήδη από ουκρανικά μαχητικά».

Σύμφωνα με πληροφορίες ανοιχτού κώδικα, τα ERAM έχουν εμβέλεια περίπου 400 χιλιομέτρων όταν εκτοξεύονται από αεροσκάφος.

Η Ουάσιγκτον λέει ότι αντιτίθεται στις ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος αλλά, ενώ περιορίζει τη χρήση HIMARS μεγάλης εμβέλειας, δεν περιορίζει τη χρήση του ERAM.

Ο νέος ουκρανικός πύραυλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ERAM έφερε μια κεφαλή 500 λιβρών, πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε ουκρανικό UAV και περισσότερο από το διπλάσιο από οποιονδήποτε από τους διαφορετικούς πυραύλους HIMARS (M31 Utility Warhead, ATACMS warhead).

Είναι πιθανό τα ERAM να μπορούν να εξοπλιστούν με πυρομαχικά διασποράς, αν και πολλά στοιχεία γι αυτό το πυραυλικό σύστημα είναι επισφαλή.

Διάγραμμα του ουκρανικού πυραύλου κρουζ FP-5 Flamingo (Πηγή: H. I. Sutton, Covert Shores)

Η Ουκρανία έχει επίσης αναφερθεί σ’ έναν νέο πύραυλο κρουζ που ονομάζεται Flamingo (FP-5). Αναπτύχθηκε από μια ουκρανική εταιρεία με την επωνυμία Fire Point, έχει βεληνεκές 3.000 χλμ. και φέρει μια τεράστια κεφαλή ενός τόνου.

Οι Ουκρανοί λένε ότι πρόκειται για έναν εξ ολοκλήρου εγχώριο πύραυλο, αλλά είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον FP-5 που παράγεται από τον Ομιλο Milanion. Η Milanion εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο Tawazun του Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ομιλος συνεργαζόταν προηγουμένως με την Ukraine Armor για ρομποτικά οχήματα. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, η Ουκρανία μπορεί να παράγει περίπου 20 Flamingo τον μήνα. Οι ΗΠΑ φέρονται να μην έχουν κανέναν έλεγχο στη χρήση τους.

Η τρέχουσα στρατηγική

Κανένα από αυτά τα όπλα, από μόνο του, δεν μπορεί να σταματήσει τον ρωσικό στρατό, όπως αντιλαμβάνονται πλέον οι αναλυτές του ΝΑΤΟ.

Ετσι, η τρέχουσα στρατηγική που εφαρμόζει η Ουκρανία εναντίον των κρίσιμων υποδομών της Ρωσίας, με στόχο την αύξηση του κόστους του πολέμου και την αποθάρρυνση του ρωσικού κοινού, δεν επαρκεί για να σταματήσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Στο παρελθόν, οι σχεδιαστές του ΝΑΤΟ βοήθησαν στην προετοιμασία (χρησιμοποιώντας μοντέλα προσομοίωσης) και στην εκτέλεση ειδικών επιθέσεων (συμπεριλαμβανομένων προηγμένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο) σε μια προσπάθεια αποτροπής της Ρωσίας.

Οι πιο αξιοσημείωτες ήταν οι επιθέσεις στην Κριμαία με στόχο το λιμάνι της Σεβαστούπολης και τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις (ειδικά την αεράμυνα), και άλλες σημαντικές στις περιοχές της Ζαπορίζια, της Χερσώνας και του Ντονέτσκ, καθώς και προηγούμενες επιτυχημένες εκστρατείες όπως η αντεπίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου και η Μάχη του Κιέβου το 2022.

Πιο πρόσφατα, οι ουκρανικές εισβολές στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του 2025 αντιπροσώπευαν μια σημαντική κλιμάκωση και ήταν επιτυχημένες για μερικούς μήνες ως προς την κατοχή ρωσικού εδάφους.

Οι ερμηνείες του ΝΑΤΟ

Οι Ρώσοι κατάφεραν να ανατρέψουν τα πάντα από το 2023, αλλά με σημαντικό κόστος. Επιπλέον, στο Κουρσκ, βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε βορειοκορεατικά στρατεύματα που υπέστησαν βαριές απώλειες, σε τέτοιο βαθμό που ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιχείρησε να μετατρέψει την ήττα σε ένα είδος ηθικής νίκης, πραγματοποιώντας εξαιρετικά φορτισμένες συναισθηματικά τελετές στην Πιονγιάνγκ.

Το ΝΑΤΟ έχει ερμηνεύσει τη χρήση βορειοκορεατικών στρατευμάτων από τη Ρωσία ως ένδειξη ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και αστάθεια στον στρατό, και ότι δέχεται βαριές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Μπορεί, επίσης, να ερμηνεύει τις δηλώσεις του Πούτιν ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη τώρα ή στο μέλλον ως παραδοχή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το πράξει με έναν στρατό που είναι πολύ μικρός και έχει διαλυθεί από τον πόλεμο.

Ως έναν βαθμό αυτή η θεώρηση μπορεί να αναζητηθεί στην έκθεση του Ιδρύματος Saratoga, «Μια Ολιστική Προσέγγιση της Πρώιμης Αποτυχίας της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Δυο κρίσιμες εξελίξεις

Τώρα, ρωσικές πηγές αναφέρουν δύο εξελίξεις που δείχνουν ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί μια νέα επίθεση, με ισχυρή υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, και με στόχο την Κριμαία.

Αυτές οι πηγές λένε ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στη βορειοατλαντική συμμαχία έχουν αυξήσει σημαντικά τη συλλογή πληροφοριών για την προετοιμασία της επερχόμενης επίθεσης.

Ακολουθεί μια ρωσική αναφορά σε ένα κανάλι στο Telegram με τίτλο Αρχάγγελος Ειδικών Δυνάμεων (АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА):

Από τις 23 Αυγούστου, έχει σημειωθεί αύξηση στις αναγνωριστικές πτήσεις σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών που δεν έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενα RQ-4B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί στη Μαύρη Θάλασσα από τον Ιούλιο, πραγματοποίησε νυχτερινή περιπολία νοτιοδυτικά της Σεβαστούπολης.

Ενα P-8A του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πραγματοποίησε αναγνώριση προς την κατεύθυνση της Γέφυρας της Κριμαίας, του Σότσι και της ναυτικής βάσης Νοβοροσίσκ για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Ενας σπάνιος… επισκέπτης

Στις 25 Αυγούστου, το αεροσκάφος Artemis CL-650, το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, παρόμοιο από ορισμένες απόψεις με το R-8A, εργάστηκε παράλληλα με αυτό. Η συνδυασμένη χρήση τους αποκαλύπτει έναν από τους τρόπους για να αποκτήσουν τις πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις της αεράμυνάς μας.

Και ένα γαλλικό αεροσκάφος E-3F AWACS πέταξε προς την κατεύθυνση της Κριμαίας – ένας σπάνιος επισκέπτης, η εμφάνιση του οποίου μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο σημάδι επικείμενων επιθέσεων.

Επιπλέον, το Newsweek αναφέρει ότι ένα αεροσκάφος RC-135W Rivet Joint της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ηλεκτρονικό αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών, πραγματοποίησε μια δίωρη εξόρμηση στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας…, περίπου 150 μίλια δυτικά του ναυστάθμου του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας στη Σεβαστούπολη, σύμφωνα με σήματα GPS που καταγράφηκαν στο Flightradar24.

Σύμφωνα με το Status-6 (Στρατιωτικά & Ειδήσεις Συγκρούσεων), ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi αναχαίτισε θαλάσσιο περιπολικό και αναγνωριστικό αεροσκάφος ASW Boeing P-8A Poseidon του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στις 28 Αυγούστου.

Οι Ρώσοι θεωρούν τις αποστολές έντονης επιτήρησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ως προετοιμασία για μια μεγάλη επιχείρηση κατά της Κριμαίας.

Εμπλέκουν ΗΠΑ και ΝΑΤΟ μαζί

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers λένε ότι η Ουκρανία «προετοιμάζεται για αυτήν την επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες. Τα αποβατικά σκάφη είναι έτοιμα εδώ και πολύ καιρό, τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στάθμευαν στην περιοχή αναμονής στις εκβολές του Δούναβη.

Στις 28 Αυγούστου, οι Ρώσοι βύθισαν το Simferopol, ένα ουκρανικό αναγνωριστικό σκάφος, κοντά στις εκβολές του ποταμού Δούναβη

Ακόμα και ειδικές δυνάμεις της GUR [Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας] έφτασαν στην περιοχή της Οδησσού στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας».

Στο μεταξύ, στις 28 Αυγούστου, οι Ρώσοι βύθισαν το Simferopol, ένα ουκρανικό αναγνωριστικό σκάφος, κοντά στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, χρησιμοποιώντας θαλάσσιο drone.

Ολα αυτά εμπλέκουν τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ μαζί, και παρά τις δηλώσεις υψηλού επιπέδου της Ουάσιγκτον ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει την Κριμαία στη Ρωσία σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, φαίνεται ότι προετοιμάζονται για μια μεγάλη επίθεση στη Χερσόνησο.

Με απλά λόγια, οι Ρώσοι ερμηνεύουν αυτές τις εξελίξεις ως μια πιθανή ανανεωμένη προσπάθεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να αλλάξουν τον «συσχετισμό των δυνάμεων» στον πόλεμο της Ουκρανίας, με σκοπό να αναγκάσουν τους Ρώσους, και όχι τους Ουκρανούς, σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί μια νέα επίθεση στην Κριμαία (αν συμβεί) και αν οι Ρώσοι μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν.

Η πιο σημαντική αβεβαιότητα

Αλλά αυτό σηματοδοτεί ξεκάθαρα πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι νεκρές και ότι το ΝΑΤΟ θέλει να «κερδίσει» τον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας.

Φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε όχι μόνο να συμφωνήσει με τους ευρωπαίους συμμάχους της, αλλά και να συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό.

Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, και πιθανώς και οι Γερμανοί, θέλουν να υποστηρίξουν μια νίκη όπως αυτή που θα μπορούσε να προσφέρει η Κριμαία, αναπτύσσοντας στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία για να διασώσουν τον στρατό της, ο οποίος διαφορετικά θα μπορούσε να καταρρεύσει.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Γερμανία κινείται προς τη στρατολόγηση για τις ένοπλες δυνάμεις της, ενισχύοντας την παράδοση όπλων στο Κίεβο και αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική υποδομή παράδοσης που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην Ουκρανία. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί τον κύριο ξένο πελάτη της Γερμανίας για όπλα.

Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, η πιο σημαντική από τις οποίες είναι ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να αλλάξει ξανά κατεύθυνση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
