Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 21:30

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 21 οι νεκροί. Ο Τραμπ «δεν χάρηκε».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Upd:28.08.2025, 22:41
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οργή και σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ρωσικά πλήγματα στη αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο και στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου. Το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν σαφές: Δεν μπορεί να πιεστεί για να κάνει διαπραγματεύσεις.

Στην επίθεση στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι και 48 τραυματίστηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν στα κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας.

Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη. Πρόσθεσε όμως ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας.

Κλιμάκωση του πολέμου

Η επίθεση συνιστά σημαντική και απότομη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς είναι η πρώτη φορά που πλήττονται κτίρια χωρών και οργανισμών που δεν έχουν τυπικά άμεση εμπλοκή στην πολεμική σύγκρουση. Ταυτόχρονα, γίνεται σε μια στιγμή που είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ το Κρεμλίνο από την πλευρά του υπεκφεύγει.

Η Μόσχα στους όρους που έχει θέσει συμπεριλαμβάνεται η απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, μεταξύ των οποίων και βασικά στρατηγικά οχυρά που η Ρωσία δεν ελέγχει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το έχει αποκλείσει, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα παρείχε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ένα εφαλτήριο για μια μελλοντική εισβολή.

Από την πλευρά της η Ρωσία απορρίπτει το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Ουσιαστικά διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ισχυριστεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα δεχόταν την ανάπτυξή τους στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τραμπ: «Ούτε χάρηκε ούτε αιφνιδιάστηκε»

Ώρες μετά τις επιθέσεις, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» από την είδηση.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η Κάρολιν Λίβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Και πρόσθεσε ότι, για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο. Διευκρίνισε πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.

«Σκανδαλώδεις επιθέσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει επενδύσει πολλά στην επίτευξη μια συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία. Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, ήταν περισσότερο σαφής από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο «σκανδαλώδεις» και προειδοποίησε ότι «απειλούν την ειρήνη που επιδιώκει» ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Κιθ Κέλογκ, ο στόχος των επιθέσεων «δεν ήταν στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο. Ανατινάχθηκαν επιβατικά τρένα, τα γραφεία του Συμβουλίου της ΕΕ και της βρετανικής αποστολής και αθώοι πολίτες».

Κλήσεις πρεσβευτών για εξηγήσεις

Πέρα από τις αντιδράσεις της ουκρανικής κυβέρνησης, Βρυξέλλες και Λονδίνο ζητούν εξηγήσεις για την ενέργεια του ρωσικού στρατού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, και δείχνοντας τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο ανακοίνωσε ότι κλήθηκε ο πρεσβευτής στο Λονδίνο για εξηγήσεις.

Με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε:

«Οι επιθέσεις του Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο.

Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι δολοφονίες και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «παράλογες». «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνη. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Από τη δική της πλευρά, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, επισήμανε ότι «καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο». Και πρόσθεσε ότι η Κάρεν Μαλαγιάν, η επιτετραμμένη της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κληθεί για εξηγήσεις.

Από την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που προκλήθηκε από τις επιθέσεις

«Ο Πούτιν πρέπει να διαπραγματευθεί»

Την επίθεση στο Κίεβο ακολούθησε γύρος διπλωματικών επαφών μεταξύ των Δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δήλωσή της είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία». Ειρήνη που θα υποστηρίζεται από «σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Έγραψε σχετικά στο Χ: «Μίλησα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το μαζικό χτύπημα στο Κίεβο που έπληξε και τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

»Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε ατσάλινο σκαντζόχοιρο.

»Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της.

Το αμυντικό μας μέσο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Παρά την επίθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Αριάν Ποντέστα, δήλωσε ότι το προσωπικό θα παραμείνει στο Κίεβο. «Οι επιθέσεις είναι εντελώς απαράδεκτες. Σε καμία περίπτωση δεν θα κλονίσουν την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», είπε. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι το διπλωματικό προσωπικό είναι καλά στην υγεία του.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Τις επιθέσεις καταδίκασαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επίσης χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «τρομοκρατία» και «βαρβαρότητα».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι τα πλήγματα στις ευρωπαϊκές αποστολές «δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες». Και προανήγγειλε ότι οι ρωσικές επιθέσεις θα συζητηθούν σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε ότι «η Ρωσία έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο χθες το βράδυ». Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε:

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο χθες το βράδυ. Καταδικάζουμε τις σοβαρές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

»Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ έχει πλέον δεχθεί πυρά μαρτυρά την αυξανόμενη σκληρότητα του ρωσικού καθεστώτος».

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υποστήριξε ότι αυτές οι επιθέσεις «δείχνουν ποιος στέκεται στο πλευρό της ειρήνης και ποιος δεν έχει καμία πρόθεση να πιστέψει στην διαπραγματευτική οδό».

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στον ουκρανικό λαό, στους πολίτες, στις οικογένειες των ανυπεράσπιστων θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των παράλογων ρωσικών επιθέσεων», σημείωσε.

ΟΗΕ: Απαράδεκτο

Τις επιθέσεις καταδίκασε και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, λέγοντας ότι είναι «απαράδεκτες» και πρέπει να τερματιστούν αμέσως.

Μέσω του εκπροσώπου του, τόνισε ότι «οι επιθέσεις εναντίον πολιτών και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», και πρόσθεσε:

«Ο Γενικός Γραμματέας ανανεώνει την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία».

Με δήλωσή του στο Χ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε τις «τρομερές επιθέσεις» της Ρωσίας.


«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί και να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη», είπε. Νωρίτερα, είχε τηλεφωνικές επαφές με το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και το Κίεβο, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το τι συζητήθηκε.

