28.08.2025 | 14:47
Φωτιά στην Πάργα: Σε δύο εστίες επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
28 Αυγούστου 2025 | 13:39

Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί μετά τη νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, ενώ υπάρχουν αγνοούμενοι. Ανάμεσα στα θύματα είναι και τέσσερα παιδιά.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει»

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «βαρβαρότητα».

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η ανάρτηση του Κόστα:

Η ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαδέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Κάλας: Η Ρωσία χλευάζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Η Κάγια Κάλας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κλιμακώνει σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία και χλευάζει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Ενώ ο κόσμος αναζητά μια οδό προς την ειρήνη, η Ρωσία απαντά με πυραύλους», έγραψε στο X.

«Η νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο δείχνει μια σκόπιμη επιλογή να κλιμακωθεί η σύγκρουση και να χλευαστούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να διαπραγματευτεί».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες μετά τα νυχτερινά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία της στο Κίεβο.

«Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να στοχοθετείται».

Τι υποστηρίζει η Μόσχα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

