Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 10:49

Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατρείς οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Upd:28.08.2025, 11:18
Spotlight

Όχι μόνο οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία ή πολύ περισσότερο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν «παγώσει», αλλά η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Ο ρωσικός στρατός επιδιώκει να προελάσει προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη, Ποκρόφσκ

«Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «δεκάδες τραυματίστηκαν» στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο στη συνέχεια Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει στους δεκατρείς, ανάμεσά τους τρία παιδιά (2, 14 και 17 ετών), ενώ υπάρχουν και 10 αγνοούμενοι.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στα social media ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (σ.σ. πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία περιμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι τουλάχιστον 38 άτομα τραυματίστηκαν στην «μαζική» επίθεση με drones και πυραύλους, ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 48.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι ένα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν ένα 14χρονο κορίτσι.

Τουλάχιστον πέντε παιδιά τραυματίστηκαν στις τελευταίες επιθέσεις με drones. Ο ίδιος σημείωσε ότι περισσότεροι από 20 περιοχές είχαν στοχοποιηθεί, με πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός νηπιαγωγείου, να τυλίγονται στις φλόγες.

Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ

Ανάμεσα στα κτίρια που επλήγησαν ήταν και αυτό της αντιπροσωπείας της ΕΕ που υπέστη «σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με τον Αντόνιο Κόστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση από την Ουκρανή πρέσβη στην ΕΕ, Καταρίνα Μαδέρνοβα:

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Η επίθεση με πυραύλους έγινε μετά τη διακοπή ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 ουκρανικά σπίτια εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών drones σε ενεργειακές υποδομές την Τετάρτη.

Στιγμιότυπο μετά τη νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο.

Η Ρωσία βάζει στο στόχαστρό της κι άλλες ουκρανικές πόλεις

Οι Financial Times, σε ρεπορτάζ τους, αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους.

Σε αυτό αναφέρουν ότι μια μικρή ομάδα σκληροτράχηλων ελεύθερων σκοπευτών της 93ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας έλαβε πρόσφατα μια απογοητευτική διαταγή: να επιστρέψουν γρήγορα στο μέτωπο κοντά στο Ποκρόφσκ, όπου είχαν τοποθετηθεί πριν από δύο μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν μόλις προχωρήσει περίπου 10 χιλιόμετρα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους φέτος.

«Κοίταξα τον χάρτη και τα μάτια μου βγήκαν από τις κόγχες τους», είπε ο Shepherd, 36 ετών, ένας επιλοχίας που επέβλεπε την αποστολή και ο οποίος έδωσε μόνο το κωδικό του όνομα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας και ανεξάρτητες εκτιμήσεις ομάδων παρακολούθησης του πολέμου, εστάλησαν μαζί με στρατεύματα από άλλες ουκρανικές ταξιαρχίες και τελικά κατάφεραν να ανακόψουν την προέλαση των Ρώσων και μάλιστα να ανακαταλάβουν αρκετούς οικισμούς βόρεια της στρατηγικής σημασίας πόλης.

«Θα μπορούσε να είχε πάει πολύ άσχημα για όλους», δήλωσε ο Shepherd στους Financial Times σε ένα πεδίο εκπαίδευσης κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Αν οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει, πρόσθεσε, θα μπορούσαν να είχαν περικυκλώσει εντελώς το Ποκρόφσκ και να είχαν παρακάμψει τις άμυνες στην περιοχή του Κραματόρσκ, προετοιμάζοντας το έδαφος για περαιτέρω προελάσεις.

Η ρωσική εισβολή έφερε στο προσκήνιο τη στρατιωτική σημασία των οχυρωμένων πόλεων και κωμοπόλεων στα ανατολικά που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία.

Πηγή: Financial Times / ISW

Τι ζητάει ο Πούτιν – Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρες τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, γνωστές μαζί ως Ντονμπάς.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση, παρόλο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα περιλάμβανε πιθανώς «κάποια ανταλλαγή εδαφών».

Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν την επίθεσή τους σε όλο το μέτωπο, εισέβαλαν σε ένα δάσος βόρεια του Σλοβιάνσκ και πλησίασαν την Κοστιαντινίβκα, σύμφωνα με ανεξάρτητες ομάδες που παρακολουθούν τις ρωσικές προωθήσεις.

Στην περιοχή του Χαρκόβου, οι μάχες έχουν επίσης ξεκινήσει στα βόρεια προάστια του Κουπιάσκ, μιας πόλης που καταλήφθηκε από τη Ρωσία τις πρώτες ώρες της εισβολής της το 2022 και που επανήλθε στα χέρια της Ουκρανίας λίγους μήνες αργότερα.

Ένας εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού παραδέχτηκε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προσπαθούσαν να εδραιωθούν» στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, μια περιοχή που δεν βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η ιδέα της απλής παραίτησης από το Ντονμπάς προκάλεσε οργή σε ολόκληρη την περιοχή, γράφουν οι Financial Times.

Στο στρατόπεδο εκπαίδευσης του Ντονέτσκ, ο Νικίτος, ένας 25χρονος ελεύθερος σκοπευτής από την Χορλίβκα, μια πόλη στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσε αν η ταξιαρχία του λάμβανε εντολή να αποσυρθεί.

«Δεν θα υπάρξει τέτοια εντολή», είπε. «Δεν το πιστεύω».

«Ζώνη οχυρώσεων»

Το ζήτημα δεν είναι απλώς θέμα αρχής ή νομιμότητας, λένε οι Ουκρανοί αξιωματούχοι και στρατιώτες. Στο βόρειο Ντονέτσκ, μια ζώνη 45 χιλιομέτρων με ισχυρά οχυρωμένες πόλεις και μικρότερους οικισμούς που βρίσκονται κατά μήκος ενός βασικού δρόμου αποτελεί πλέον ένα ισχυρό εμπόδιο — την τελευταία σημαντική γραμμή άμυνας στην περιοχή.

«Πέρα από αυτή, υπάρχει ανοιχτό έδαφος, χωρίς μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, χωρίς περιοχές που θα επέτρεπαν την κατασκευή σταθερών αμυντικών έργων», δήλωσε ο Ντμίτρο Ζαπορόζετς, εκπρόσωπος του νεοσύστατου 11ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας.

Η «ζώνη οχυρώσεων» ξεκινά από το νότιο άκρο της Κοστιαντινίβκα, μιας πόλης με προπολεμικό πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκων. Οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν σταδιακά την πόλη από τρεις κατευθύνσεις, φτάνοντας πρόσφατα σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τα περίχωρά της.

Ο δρόμος που συνδέει την Κοστιαντινίβκα με το Κραματόρσκ είναι τώρα γεμάτος καμένα οχήματα, καθώς στρατιωτικά φορτηγά και SUV εκκένωσης κινούνται σε έναν δρόμο που είναι γεμάτος με δίχτυα κατά των drones.

«Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο επικίνδυνη», δήλωσε ο Εβγκένι Τκατσέφ, εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Ο Τκατσέφ μίλησε στους FT αμέσως μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αποστολών εκκένωσης από την Κοστιαντινίβκα, κατά τις οποίες διέσωσε 15 ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής, ενώ βόμβες έπεφταν στο κέντρο της πόλης.

Με τα ρωσικά drones να στοχεύουν οχήματα πέρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου, κάθε μετακίνηση αποτελεί πλέον μεγάλο κίνδυνο.

Ρωσικό τανκ.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός

Ο ρωσικός στρατός έχει δυσκολευτεί να καταλάβει αστικές περιοχές, με τη μάχη του Μπαχμούτ να διαρκεί σχεδόν έναν χρόνο και τα ερείπια του Τσασίβ Γιαρ να πέφτουν υπό ρωσικό έλεγχο μόνο μετά από 15 μήνες σκληρών μαχών.

Οι γειτονικές πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, αντίθετα, είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερες από την Μπαχμούτ. Το βιομηχανικό κέντρο του Κραματόρσκ διαθέτει επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα μεταλλουργικά εργοστάσια της περιοχής. Με τις γραμμές παραγωγής τους να έχουν κλείσει εδώ και καιρό, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ισχυρά οχυρά.

«Κάθε σπίτι, κάθε κτίριο, κάθε πολυκατοικία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση της άμυνας», δήλωσε ο Ζαπορόζετς.

Οι δύο πόλεις δεν είναι μόνο τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στις περιοχές του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, αλλά και οι γύρω περιοχές τους — με μεγάλα ποτάμια και λόφους — αποτελούν ένα φυσικό εμπόδιο που οι ρωσικές δυνάμεις θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν.

Γύρω από τα οχυρά του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ, όπου εξακολουθούν να ζουν περίπου 100.000 άμαχοι, τα αμυντικά έργα συνεχίστηκαν τους τελευταίους μήνες, με πρόσφατα σκαμμένα βαθιά αντιαρματικά χαρακώματα.

Σύμφωνα με το DeepState, μια ομάδα παρακολούθησης του πολέμου, οι πλησιέστερες ρωσικές μονάδες βρίσκονται τώρα περίπου 18 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κραματόρσκ.

Ωστόσο, ρωσικά drone μικρής εμβέλειας τύπου «καμικάζι» χτυπούν ήδη τακτικά τη Ντρουζκίβκα, μια πόλη που βρίσκεται λιγότερο από 10 χιλιόμετρα νότια του Κραματόρσκ.

