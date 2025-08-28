Κύμα ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που χαρακτηρίστηκε «τεράστιο» από τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ομώνυμης περιφέρειας (φωτογραφία, επάνω, του Andriy Yermak / Telegram).

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

3 killed civilians,a 14y old CHILD between em😔,following this night’s massive russian terrorist attack on Kyiv! 10 other civilians were injured!A five-storey residential building was completely destroyed!Houses,residential buildings,shops and cars were damaged😡 @IntlCrimCourt pic.twitter.com/FmvvQjYWFp — Clown (@DanaSLJL) August 28, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.

KYIV RIGHT NOW BIG EXPLOSIONS 🇺🇦🇷🇺‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼ pic.twitter.com/Tqrwk7z6BD — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) August 28, 2025

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο έκανε λόγο για «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους ορισμένοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Ukraine is under russian drone and missiles attack right now ‼️ explosions reported in Kyiv and several other cities. pic.twitter.com/jBi2QBJZGX — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 28, 2025

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

«Μαζική» επίθεση και στη Βινίτσια

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

🚨🇺🇦Now . Instead of dawn in #Kyiv – black thick smoke in the sky. The city is on fire, houses are burning, after a cynical attack by Russia. And this is not the end. About 15 «shahids» are moving towards Kyiv.… pic.twitter.com/U2Ry7bGySe — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) August 28, 2025

Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ