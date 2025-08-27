Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για εκεχειρία έχουν ουσιαστικά «παγώσει», ωστόσο επί του πεδίου υπάρχουν εξελίξεις.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ»

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν παραδεχθεί ότι ο ρωσικός στρατός έχει εισβάλει στην ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής -Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων του Ντνίπρο, στο BBC, αν και τόνισε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων είχε σταματήσει.

Η Ρωσία ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντονέτσκ.

Στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, αν και οι τελευταίες αναφορές από την Ουκρανία σημειώνουν ότι έχουν μόλις παραβιάσει τα περιφερειακά σύνορα.

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία

Όπως εκτιμά το BBC, oποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό των Ουκρανών, καθώς η διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό DeepState, το οποίο αποτυπώνει σε χάρτες τις εξελίξεις επί του εδάφους, εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία είχε πλέον καταλάβει δύο χωριά μέσα στο Ντνιπροπετρόφσκ, το Ζαπορίζκε και το Νοβοχριχορίβκα.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη.

Ο στρατός «συνεχίζει να ελέγχει» το Ζαπορίζκε, ανέφερε σε δήλωσή του, και οι «εχθροπραξίες συνεχίζονται επίσης στην περιοχή του χωριού Νοβοχριχορίβκα».

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει το Ντνιπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντονέτσκ και τις άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας (Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα, Κριμαία), αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Κομβικός ο ρόλος του Ντνιπροπετρόφσκ στην ουκρανική οικονομία

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή πρόοδο στην κατάληψη εδαφών και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, έχουν κερδίσει εδάφη το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Ντονέτσκ.

Μια μικρή ομάδα πεζικού προχώρησε ξαφνικά 10 χιλιόμετρα πέρα από τις αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας κοντά στο Ντομπροπίλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παρέδιδε τις περιοχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει άλλα σχέδια, γράφει το BBC.

Ο συνταγματάρχης Παύλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στο Κίεβο, προειδοποίησε τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ τον Ιούνιο ότι το Κρεμλίνο ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία ανατολικά του ποταμού Δνείπερου (Ντνίπρο), ο οποίος χωρίζει την Ουκρανία στα δύο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε επίσης ότι η παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν «παγίδα».

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή η επιτιθέμενη πλευρά», δήλωσε στο BBC.

Στον «πάγο» οι διαπραγματεύσεις

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη είχαν μειωθεί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέμεινε ότι «η ατζέντα (σ.σ. για τη σύνοδο κορυφής) δεν είναι καθόλου έτοιμη» και ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι «άσκοπη».

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο Fox News ότι θα συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτή την εβδομάδα και ότι «συζητάμε με τους Ρώσους κάθε μέρα».

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους του να εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας.

Συνάντησε τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχο Σερ Τόνι Ραντάκιν, στο Κίεβο την Τρίτη και ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα επιτρέψουν πρωτίστως στον ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τη χώρα του μακροπρόθεσμα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είχε καταστήσει σαφές ότι ήταν έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν και τώρα ήταν η σειρά της Μόσχας: «Αν ο Ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρός όσον αφορά τον τερματισμό των σκοτωμών, τότε θα αποδεχτεί την πρόταση».

Χαλάρωση του νόμου περί ταξιδιών στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σε μια χαλάρωση του νόμου που απαιτούσε από όλους τους άνδρες έως 60 ετών να λάβουν άδεια.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η αλλαγή αφορά και όσους βρίσκονται επί του παρόντος σε άλλες χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν πλέον να επιστρέψουν στην Ουκρανία και να φύγουν ξανά αν το επιθυμούν.

Ένας αυξανόμενος αριθμός Ουκρανών γονέων στέλνει τα έφηβα αγόρια τους στο εξωτερικό πριν φτάσουν τα 18.

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε η Σβιριντένκο.

Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών δεν υποχρεούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία. Η θητεία είναι υποχρεωτική από τα 25 έτη μετά τη μείωση που έγινε πέρσι.

Εκτιμάται ότι 5,6 εκατομμύρια Ουκρανοί άνδρες ζουν σήμερα στο εξωτερικό.