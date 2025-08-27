newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 13:43

Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για εκεχειρία έχουν ουσιαστικά «παγώσει», ωστόσο επί του πεδίου υπάρχουν εξελίξεις.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ»

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν παραδεχθεί ότι ο ρωσικός στρατός έχει εισβάλει στην ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής  -Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων του Ντνίπρο, στο BBC, αν και τόνισε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων είχε σταματήσει.

Η Ρωσία ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντονέτσκ.

Στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, αν και οι τελευταίες αναφορές από την Ουκρανία σημειώνουν ότι έχουν μόλις παραβιάσει τα περιφερειακά σύνορα.

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία

Όπως εκτιμά το BBC, oποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό των Ουκρανών, καθώς η διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό DeepState, το οποίο αποτυπώνει σε χάρτες τις εξελίξεις επί του εδάφους, εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία είχε πλέον καταλάβει δύο χωριά μέσα στο Ντνιπροπετρόφσκ, το Ζαπορίζκε και το Νοβοχριχορίβκα.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με στρατιώτες να κρατούν τη ρωσική σημαία μέσα στο χωριό Ζαπορίζκε, όπως υποστηρίζει. Η Ουκρανία αρνείται ότι έχει χάσει τον έλεγχο του χωριού.

Ο στρατός «συνεχίζει να ελέγχει» το Ζαπορίζκε, ανέφερε σε δήλωσή του, και οι «εχθροπραξίες συνεχίζονται επίσης στην περιοχή του χωριού Νοβοχριχορίβκα».

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει το Ντνιπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντονέτσκ και τις άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας (Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα, Κριμαία), αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Κομβικός ο ρόλος του Ντνιπροπετρόφσκ στην ουκρανική οικονομία

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή πρόοδο στην κατάληψη εδαφών και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, έχουν κερδίσει εδάφη το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Ντονέτσκ.

Μια μικρή ομάδα πεζικού προχώρησε ξαφνικά 10 χιλιόμετρα πέρα από τις αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας κοντά στο Ντομπροπίλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Πηγή: BBC / ISW

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παρέδιδε τις περιοχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει άλλα σχέδια, γράφει το BBC.

Ο συνταγματάρχης Παύλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στο Κίεβο, προειδοποίησε τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ τον Ιούνιο ότι το Κρεμλίνο ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία ανατολικά του ποταμού Δνείπερου (Ντνίπρο), ο οποίος χωρίζει την Ουκρανία στα δύο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε επίσης ότι η παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν «παγίδα».

«Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή η επιτιθέμενη πλευρά», δήλωσε στο BBC.

Στον «πάγο» οι διαπραγματεύσεις

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη είχαν μειωθεί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέμεινε ότι «η ατζέντα (σ.σ. για τη σύνοδο κορυφής) δεν είναι καθόλου έτοιμη» και ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι «άσκοπη».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο Fox News ότι θα συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτή την εβδομάδα και ότι «συζητάμε με τους Ρώσους κάθε μέρα».

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους του να εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας.

Συνάντησε τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχο Σερ Τόνι Ραντάκιν, στο Κίεβο την Τρίτη και ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα επιτρέψουν πρωτίστως στον ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τη χώρα του μακροπρόθεσμα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είχε καταστήσει σαφές ότι ήταν έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν και τώρα ήταν η σειρά της Μόσχας: «Αν ο Ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρός όσον αφορά τον τερματισμό των σκοτωμών, τότε θα αποδεχτεί την πρόταση».

Χαλάρωση του νόμου περί ταξιδιών στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σε μια χαλάρωση του νόμου που απαιτούσε από όλους τους άνδρες έως 60 ετών να λάβουν άδεια.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η αλλαγή αφορά και όσους βρίσκονται επί του παρόντος σε άλλες χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν πλέον να επιστρέψουν στην Ουκρανία και να φύγουν ξανά αν το επιθυμούν.

Ένας αυξανόμενος αριθμός Ουκρανών γονέων στέλνει τα έφηβα αγόρια τους στο εξωτερικό πριν φτάσουν τα 18.

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε η Σβιριντένκο.

Οι άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών δεν υποχρεούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία. Η θητεία είναι υποχρεωτική από τα 25 έτη μετά τη μείωση που έγινε πέρσι.

Εκτιμάται ότι 5,6 εκατομμύρια Ουκρανοί άνδρες ζουν σήμερα στο εξωτερικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη θεσμοθέτηση του 13ωρου

Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη θεσμοθέτηση του 13ωρου

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλύπτει τη δολοφονία παιδιών από τις IDF
Παιδιά... της Χαμάς 27.08.25

Σοκαριστική παραδοχή - Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ «δικαιολογεί» τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα

«Κάποια από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ήταν παιδιά μαχητών της Χαμάς» - Σοκαριστική τοποθέτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Σύνταξη
Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Σε podcast 27.08.25

Υποκρισία: Πιεσμένος, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Μεγάλες καταστροφές 27.08.25

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Σύνταξη
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Κόσμος 27.08.25

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Σύνταξη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
CAIS 27.08.25

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο