Με «πολύ μεγάλες συνέπειες» προειδοποίησε τη Ρωσία ο πρόεδρος Τραμπ εάν δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο «πλανητάρχης» υποστήριξε μάλιστα πως θα παρέμβει «πολύ δυναμικά» εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο

Από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε πως «θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες», αλλά «θα δούμε τι θα συμβεί». Αφού έκανε την πρώτη βαρύγδουπη δήλωση άρχισε να κατεβάζει τα «ντεσιμπέλ» λέγοντας «μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες (…)», ερωτηθείς για το πόσο καιρό θα επέτρεπε να συνεχιστεί η σύγκρουση.

«Θα δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα ή δύο, και σε εκείνο το σημείο, θα παρέμβω πολύ δυναμικά, και αν πρέπει να είμαι εκεί, θα είμαι εκεί, και είτε θα έχουμε συμφωνία είτε όχι», συμπλήρωσε.

Νέα συνομιλία με Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δώσει περιθώριο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «μερικές εβδομάδες» (κάτι που έχει ξαναπεί) ενώ προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Επανέλαβε ότι θα ήθελε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν. «Είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχει τεράστια προσωπική αντιπάθεια μεταξύ των δύο ανδρών και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε, χαμηλώνοντας τις προσδοκίες.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τα συνεχιζόμενα πλήγματα στην Ουκρανία. «Κάθε συζήτηση που έχω μαζί του είναι μια καλή συζήτηση», δήλωσε.

Ο υποστηρικτικός ρόλος των ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος και άλλοι ηγέτες πρέπει ακόμη να συζητήσουν σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Δεν προσέφερε πολλές λεπτομέρειες, αν και προηγουμένως απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλουν οι ΗΠΑ στρατεύματα.

«Τα αμερικανικά εναέρια μέσα πάνω από τον ουρανό της Ουκρανίας είναι μέρος μιας εγγύησης ασφαλείας», δήλωσε ο Τραμπ. «Η Ευρώπη πρόκειται να τους δώσει [στην Ουκρανία] σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας και πρέπει να το κάνει γιατί είναι ακριβώς εκεί. Αλλά εμείς θα συμμετέχουμε υποστηρικτικά. Θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.