ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» τη Ρωσία – Ο ρόλος της Αμερικής στις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 22:13

ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» τη Ρωσία – Ο ρόλος της Αμερικής στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο.

Σύνταξη
Με «πολύ μεγάλες συνέπειες» προειδοποίησε τη Ρωσία ο πρόεδρος Τραμπ εάν δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο «πλανητάρχης» υποστήριξε μάλιστα πως θα παρέμβει «πολύ δυναμικά» εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ προειδοποιεί με «μεγάλες συνέπειες» αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο

Από το Οβάλ Γραφείο, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε πως «θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες», αλλά «θα δούμε τι θα συμβεί». Αφού έκανε την πρώτη βαρύγδουπη δήλωση άρχισε να κατεβάζει τα «ντεσιμπέλ» λέγοντας «μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλες συνέπειες (…)», ερωτηθείς για το πόσο καιρό θα επέτρεπε να συνεχιστεί η σύγκρουση.

«Θα δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα ή δύο, και σε εκείνο το σημείο, θα παρέμβω πολύ δυναμικά, και αν πρέπει να είμαι εκεί, θα είμαι εκεί, και είτε θα έχουμε συμφωνία είτε όχι», συμπλήρωσε.

Νέα συνομιλία με Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δώσει περιθώριο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «μερικές εβδομάδες» (κάτι που έχει ξαναπεί) ενώ προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Επανέλαβε ότι θα ήθελε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν. «Είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχει τεράστια προσωπική αντιπάθεια μεταξύ των δύο ανδρών και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε, χαμηλώνοντας τις προσδοκίες.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τα συνεχιζόμενα πλήγματα στην Ουκρανία. «Κάθε συζήτηση που έχω μαζί του είναι μια καλή συζήτηση», δήλωσε.

Ο υποστηρικτικός ρόλος των ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος και άλλοι ηγέτες πρέπει ακόμη να συζητήσουν σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Δεν προσέφερε πολλές λεπτομέρειες, αν και προηγουμένως απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλουν οι ΗΠΑ στρατεύματα.

«Τα αμερικανικά εναέρια μέσα πάνω από τον ουρανό της Ουκρανίας είναι μέρος μιας εγγύησης ασφαλείας», δήλωσε ο Τραμπ. «Η Ευρώπη πρόκειται να τους δώσει [στην Ουκρανία] σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας και πρέπει να το κάνει γιατί είναι ακριβώς εκεί. Αλλά εμείς θα συμμετέχουμε υποστηρικτικά. Θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Business
89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε
Ελλάδα 25.08.25
Ελλάδα 25.08.25

Σοκάρει η αποκάλυψη δολοφονίας 72χρονου στη Σκύδρα - Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες - «Με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης

Σύνταξη
Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Βίντεο 25.08.25
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας
Ελλάδα 25.08.25
Ελλάδα 25.08.25

Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
