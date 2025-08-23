newspaper
Τραμπ: Δίνει ξανά προθεσμία δύο εβδομάδων στον Πούτιν – Εξασθενεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων
Κόσμος 23 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Δίνει ξανά προθεσμία δύο εβδομάδων στον Πούτιν – Εξασθενεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων

«Σε δυο εβδομάδες θα ξέρουμε» είπε ο Τραμπ σε σχέση με τη στάση της Ρωσίας και αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στο ενδεχόμενο κυρώσεων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δώσει στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «μερικές εβδομάδες», παρατείνοντας περαιτέρω την προθεσμία του για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού προέτρεψε τον ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ερωτηθείς από το CNN για το πώς θα αντιδράσει εάν ο Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει».

«Αν υπάρχουν λόγοι, θα το καταλάβω. Ξέρω ακριβώς τι κάνω. Θα δούμε αν θα έχουν συνάντηση ή όχι, έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Και αν δεν συναντηθούν, για ποιο λόγο δεν συναντήθηκαν; Επειδή εγώ τους είπα να κανονίσουν συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

«Αλλά θα ξέρω σε δύο εβδομάδες τι θα κάνω», πρόσθεσε επαναλαμβάνοντας το ίδιο χρονοδιάγραμμα που έχει επανειλημμένα δώσει για να διαπιστώσει την ειλικρινή προθυμία του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εξασθενεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων

Τα τελευταία αυτά σχόλια έρχονται την ώρα που η δυναμική γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες έχει υποχωρήσει, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι προχωρούν τα βήματα για τη διμερή συνάντηση που προωθεί ο Λευκός Οίκος.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Αφού ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα και φιλοξένησε τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε υπονοήσει μια διμερή συνάντηση, ενδεχομένως ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετείχε και ο ίδιος.

Ο Τραμπ επανέλαβε το χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων αρκετές φορές. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε προς τα πού θα πάω, γιατί θα πάω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, και θα μάθουν προς τα πού».

Οι δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους έγιναν αφού τους κάλεσε να τους ανακοινώσει ότι η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026 θα γίνει στο Κέντρο Κένεντι τον Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φορούσε ένα καπέλο που έγραφε «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα» και δίπλα του στην ενημέρωση ήταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς.

Η πιθανή πρόσκληση του Πούτιν στο Μουντιάλ

Οι δημοσιογράφοι βρήκαν ευκαιρία να τον ρωτήσουν για την Ουκρανία αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ φρόντισε να συνδέσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Πούτιν.

Τραμπ

Δείχνοντας στους δημοσιογράφους μια φωτογραφία του ίδιου και του Πούτιν από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, την οποία όπως είπε του είχε στείλει ο ρώσος πρόεδρος, ο Τραμπ δήλωσε:

«Μόλις μου έστειλαν μια φωτογραφία από κάποιον που θέλει πολύ να είναι εκεί (σ.σ. στο Μουντιάλ)».

«Έδειξε πολύ σεβασμό απέναντί ​​μου και προς τη χώρα μας, αλλά όχι τόσο σεβασμό προς τους άλλους», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι επρόκειτο να υπογράψει τη φωτογραφία για τον Πούτιν, ο οποίος, όπως άφησε να εννοηθεί, θα μπορούσε να έρθει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Μπορεί να έρθει και μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Έχουμε πολλά να συμβούν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και δεν έχει συμμετάσχει στα προκριματικά για το τουρνουά του 2026, το οποίο θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την Παρασκευή την πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ ως «πολύ καλή» και είπε ότι η Ρωσία επιδίωξε τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στο αν θα συμμετάσχει σε διμερείς συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες συνεχίζουν να επικοινωνούν και ότι αναμένει μια «πλήρη αποκατάσταση» της σχέσης τους.

