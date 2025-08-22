Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Παρασκευή 22 Αυγούστου ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμφισβητώντας την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα· και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», είπε ο Λαβρόφ σε αποκλειστική συνέντευξη στην Κρίστεν Γουέλκερ, παρουσιάστρια του “Meet the Press” του NBC.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να «κλειδώσει» τόπο και ημερομηνία συνόδου κορυφής, μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου και τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον.

Η Μόσχα, ωστόσο, δεν δείχνει βιασύνη για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι και, την Πέμπτη, εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, πλήττοντας στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και αμερικανική βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Το Κίεβο βάζει εμπόδια

«Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, εφόσον αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά προεδρική ατζέντα», τόνισε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο εμποδίζει την πρόοδο προς μια συμφωνία ειρήνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ, «μετά το Άνκορατζ», πρότεινε αρκετά σημεία, στα οποία η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να επιδείξει «ευελιξία».

Όταν αυτά τέθηκαν στη συνάντηση της Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, «ήταν σαφές σε όλους ότι υπάρχουν αρχές τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί αναγκαίο να γίνουν αποδεκτές -μη ένταξη στο ΝΑΤΟ, συζήτηση για τα εδαφικά ζητήματα- και ο Ζελένσκι είπε όχι σε όλα». Ο Λαβρόφ επέκρινε επίσης την ουκρανική νομοθεσία για τη ρωσική γλώσσα.

Απαντώντας, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να ξεφύγει» από τη δέσμευση για συνάντηση, την ώρα που συνεχίζει «μαζικές επιθέσεις». Επανέλαβε ότι είναι «έτοιμος» να συναντήσει τον Πούτιν και ζήτησε «ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ» — μεταξύ άλλων αυστηρότερες κυρώσεις και νέα οικονομική πίεση — αν η Μόσχα αρνηθεί.