newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ
Κόσμος 22 Αυγούστου 2025 | 15:18

Λαβρόφ: «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι» – Αμφιβολίες για την πρωτοβουλία Τραμπ

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε όλες τις προτάσεις, ακόμα και την κατάργηση νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Spotlight

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Παρασκευή 22 Αυγούστου ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμφισβητώντας την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα· και αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», είπε ο Λαβρόφ σε αποκλειστική συνέντευξη στην Κρίστεν Γουέλκερ, παρουσιάστρια του “Meet the Press” του NBC.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να «κλειδώσει» τόπο και ημερομηνία συνόδου κορυφής, μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου και τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον.

Η Μόσχα, ωστόσο, δεν δείχνει βιασύνη για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι και, την Πέμπτη, εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, πλήττοντας στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και αμερικανική βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Το Κίεβο βάζει εμπόδια

«Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, εφόσον αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά προεδρική ατζέντα», τόνισε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο εμποδίζει την πρόοδο προς μια συμφωνία ειρήνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ, «μετά το Άνκορατζ», πρότεινε αρκετά σημεία, στα οποία η Μόσχα εμφανίζεται διατεθειμένη να επιδείξει «ευελιξία».

Όταν αυτά τέθηκαν στη συνάντηση της Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, «ήταν σαφές σε όλους ότι υπάρχουν αρχές τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί αναγκαίο να γίνουν αποδεκτές -μη ένταξη στο ΝΑΤΟ, συζήτηση για τα εδαφικά ζητήματα- και ο Ζελένσκι είπε όχι σε όλα». Ο Λαβρόφ επέκρινε επίσης την ουκρανική νομοθεσία για τη ρωσική γλώσσα.

Απαντώντας, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να ξεφύγει» από τη δέσμευση για συνάντηση, την ώρα που συνεχίζει «μαζικές επιθέσεις». Επανέλαβε ότι είναι «έτοιμος» να συναντήσει τον Πούτιν και ζήτησε «ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ» — μεταξύ άλλων αυστηρότερες κυρώσεις και νέα οικονομική πίεση — αν η Μόσχα αρνηθεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: «Ενοχλεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια»

Σταύρος Παπασταύρου: «Ενοχλεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενέργεια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Sugar Detox: Οι στρατηγικές της επιτυχίας

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
«Σεξουαλική Δικαιοσύνη» 22.08.25

Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών

Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρις Μπρέιν: Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών
«Σεξουαλική Δικαιοσύνη» 22.08.25

Ένοχος ο Βρετανός «Ρασπούτιν» των 90s – Οργάνωνε rave πάρτι και κακοποιούσε «χαρέμι» πιστών γυναικών

Κρις Μπρέιν, o ιδρυτής ενός θηρσκευτικού κινήματος με... χορεύτριες με μπικίνι και αισθητική ’80s–’90s που κατέρρευσε όταν έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις.

Σύνταξη
«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
Δυσαρέσκεια 22.08.25

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»

«Το υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς», γράφει για τις ΜΚΟ και τις απειλές Πλεύρη

Σύνταξη
Γάζα: «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», λέει το Ισραήλ – «Δεν φεύγουμε» λένε οι Παλαιστίνιοι
Τα μάτια στη Γάζα 22.08.25

«Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», απειλεί το Ισραήλ - «Δεν φεύγουμε» απαντούν Παλαιστίνιοι που φοβούνται νέα Νάκμπα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Γάζα - Παλαιστίνιοι με πλακάτ διαδηλώνουν ανάμεσα στα ερείπια αρνούμενοι να φύγουν από τη γη τους - Υγειονομικοί αρνούνται να αφήσουν τα πόστα τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
Αδειάζει η κλεψύδρα 22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί οι καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα
Βόλεϊ γυναικών 22.08.25

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα

LIVE: Βραζιλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βραζιλία – Ελλάδα για την 1η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει και πάλι «επένδυση» το αδικαιολόγητο ξεπούλημα της ΕΛΒΟ

«Εντελώς ανίκανη να κρατήσει όρθια μια αμυντική βιομηχανία κομβικής σημασίας, απαραίτητη για την εθνική μας άμυνα», λέει για την κυβέρνηση ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
Το «Μαντείο της Γουόλ Στριτ» 22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

«Μαχητής» Πολονάρα: Νικά και τη λευχαιμία και επιστρέφει στο μπάσκετ με τη Σάσαρι (vid)

Η Ντιναμό Σάσαρι προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, ανακοινώνοντας ότι έχει συμφωνήσει με τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί ξανά μετά το νέο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο