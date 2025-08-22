newspaper
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Εγγύηση Ασφάλειας». Οι δυο λέξεις που ακούγονται πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας.

Τι είναι όμως η «εγγύηση ασφαλείας»; Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Τι θα πρέπει να συνεπάγονται αυτές;

Ο ιστορικός – συγγραφέας και μέλος του αμερικανικού think tank, Brookings Institution, Michael O’Hanlon, προσπαθεί μέσα από ένα άρθρο του στη Wall Street Journal να εξηγήσει το πώς η ιστορία έχει καταγράψει εγγυήσεις ασφαλείας στο παρελθόν.

Μάλιστα όπως τονίζει «η ιστορία παρέχει χρήσιμα μαθήματα για το τι λειτουργεί και τι όχι».

Εγγύηση Ασφαλείας στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε ένα παράδειγμα για τους κινδύνους της επιπόλαιης προσφοράς εγγυήσεων ασφαλείας. Στη Συνθήκη του Λονδίνου του 1839, η Γαλλία, η Βρετανία, η Πρωσία, η Ρωσία και η Αυστρία υποσχέθηκαν όλες να προστατεύσουν την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Βελγίου.

Αυτή η ιδέα λειτούργησε μέχρι που τελικά δεν λειτούργησε. Το 1914, η αποτρεπτική δράση της συνθήκης απέτυχε καταστροφικά όταν η Γερμανία υλοποίησε το Σχέδιο Σλίφεν — εισβάλλοντας στο Βέλγιο καθ’ οδόν προς επίθεση στη Γαλλία.

Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι υποσχέσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών να υπερασπιστούν η μία την άλλη ήταν υπό όρους.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β’ της Γερμανίας πίστευε ότι μπορούσε να πείσει τη Βρετανία να μην προστατεύσει τη Γαλλία σε περίπτωση γερμανικής επίθεσης, επειδή μια αόριστα διατυπωμένη «εγγύηση ασφάλειας» από το Λονδίνο δεν υποστηριζόταν από μόνιμες στρατιωτικές δυνάμεις σε γαλλικό έδαφος και δεν είχε πολλούς ιστορικούς λόγους να πιστεύει ότι οι Βρετανοί θα είχαν την υποστήριξη της Γαλλίας. Αυτή η ασάφεια συνέβαλε στο ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δύση πήρε πιο σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και τις συμμαχίες. Μετά την πτώση του Σιδηρούν Παραπετάσματος στην Ανατολική Ευρώπη και την έναρξη του αποκλεισμού του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς το 1948, οι δυτικές δυνάμεις το 1949 σχημάτισαν τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Αλλά μέχρι τότε, οι περισσότεροι δεν πίστευαν ότι τα ωραία λόγια για την αμοιβαία άμυνα, ακόμη και καταγεγραμμένα σε συνθήκες, θα αρκούσαν για να αποτρέψουν τον πόλεμο.

Μόνο όταν οι ΗΠΑ στάθμευσαν μόνιμα στρατεύματα στη Δυτική Γερμανία, η οποία προσχώρησε στη συμμαχία το 1955, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να αισθάνονται ασφαλείς.

Όταν οι ΗΠΑ εξέδωσαν εγγυήσεις ασφαλείας στο Νότιο Βιετνάμ μέσω του Οργανισμού Συνθήκης της Νοτιοανατολικής Ασίας, δεν έστειλαν μάχιμες δυνάμεις μέχρι που οι μάχες είχαν ήδη ξεκινήσει. Σε εκείνο το σημείο, οι Βιετκόνγκ και οι Βορειοβιετναμέζοι είχαν ήδη δεσμευτεί και μια εγγύηση ασφαλείας ήταν πολύ αργά για να αποτρέψει τον πόλεμο.

Για την Ουκρανία

Το 1994, οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ρωσία υποσχέθηκαν στην Ουκρανία ότι θα διασφάλιζαν την ασφάλειά της εάν παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση και τα στείλει στη Ρωσία. Αυτή ήταν μια αδύναμη «εγγύηση» που δεν είχε κωδικοποίηση συνθηκών, συζήτηση για μεθόδους επιβολής ή υπόσχεση να παράσχουν ουσιαστικά την υπεράσπιση της Ουκρανίας σε μια στιγμή κινδύνου.

Αυτή η ιστορία δείχνει πώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους μπορούν να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Πρώτον και σημαντικότερο, πρέπει να βοηθήσουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία να παραμείνει ικανή να αμυνθεί. Αλλά ένα δυτικό backstop θα βοηθούσε επίσης. Η ιστορία υποδηλώνει ότι η φυσική παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή.

Τα δυτικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας -όχι απαραίτητα σε σχηματισμούς μάχης αλλά ως εκπαιδευτές και παρατηρητές- θα πρέπει να βοηθήσουν να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ακυρώσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία επιτευχθεί. Ιδανικά, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτή την παρουσία. Ακόμα κι αν δεν στείλουν στρατεύματα στο έδαφος, ωστόσο, η Αμερική θα μπορούσε να στηρίξει άλλες δυτικές δυνάμεις, όπως έχει προτείνει ο Πρόεδρος Τραμπ.

Τί θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσπάθεια αποτροπής με την εγκατάσταση δυνάμεων ταχείας αντίδρασης και αεροπορικής δύναμης στην κοντινή Πολωνία. Επιπλέον, η Αμερική θα μπορούσε να υπογράψει συμβάσεις βοήθειας για την ασφάλεια με την ουκρανική κυβέρνηση, οι οποίες θα τοποθετούσαν μόνιμα αρκετές εκατοντάδες Αμερικανούς εργολάβους στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην παροχή αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας για τις μεγάλες πόλεις.

Αυτοί οι εργολάβοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν το δίκτυο αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, να συντηρήσουν εξοπλισμό, να διδάξουν στα ουκρανικά στρατεύματα πώς να χειρίζονται το δίκτυο και να διασφαλίσουν επαρκή αποθέματα πυραύλων στο μέλλον.

Ενώ η παρουσία ευρωπαϊκών και αμερικανικών στρατευμάτων επί τόπου μπορεί να είναι ιδανική, τέτοιου είδους διαβεβαιώσεις και ενισχύσεις θα ήταν η επόμενη καλύτερη επιλογή, παρέχοντας στην Ουκρανία τα εργαλεία που χρειάζεται για την άμυνά της, καθώς και μια αξιόπιστη ξένη παρουσία για πρόσθετη αποτροπή.

Vita.gr
