newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 22:07

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει την Ουκρανία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί. Οι σύμμαχοι του Κιέβου μιλούν πολύ εύκολα για εγγυήσεις ασφαλείας –ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος– αλλά επί της ουσίας δεν έχουν να προσφέρουν πολλά. Επιπλέον, όπως ξεκαθάρισε και το Κρεμλίνο, αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να συζητιέται απουσία της Ρωσίας.

Το Κίεβο έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αν υπάρχει κίνδυνος σε κάποιο διάστημα να βρεθεί ξανά υπό επίθεση. Χρειάζονται, έχει πει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Βατικανό

Οι υποσχέσεις Τραμπ και ο «συνασπισμός των προθύμων»

Όπως επισημαίνει και το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ουκρανία θα έχει προστασία, αντίστοιχη αυτής που παρέχει το Άρθρο 5 της συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παρέλειψε να δώσει λεπτομέρειες. Και μία μέρα μετά, επανέλαβε ότι δεν θα βρεθούν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν «με άλλους τρόπους».

Οι Δυτικοί σύμμαχοι ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ηγείται επιτροπής με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για να διαμορφώσουν εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, θα προετοιμαστούν επίσης «για την ανάπτυξη μιας δύναμης εφαρμογής τους», σε περίπτωση τερματισμού των εχθροπραξιών».

Αλλά οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μια εξίσωση την οποία οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν έχουν λύσει εδώ και τρία χρόνια.

Άρθρο 5

Τα αίτια πολλά και, κυρίως, ουσιαστικά. Αυτό που ζητά η Ουκρανία είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έτσι εξασφάλιζε την προστασία του Άρθρου 5. Δηλαδή, τη στρατιωτική κινητοποίηση της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, όμως, έχει ρητά και άρρητα αποκλειστεί. Το είπε ο Μαρκ Ρούτε, το ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που δεν το θέλουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ /  REUTERS/Al Drago

Στην περίπτωση δε, που αποφασιστεί η αποστολή μιας «ειρηνευτικής δύναμης» ή «εγγυητικής δύναμης», γεννιούνται άλλα ερωτήματα. Όπως, ποιος θα στείλει στρατό, υπό ποιους όρους, και τι θα γίνει σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

Η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει αποστολή στρατιωτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε την ευθύνη στους Ευρωπαίους. «Η Γαλλία και η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να έχουν, ξέρετε, δυνάμεις στο έδαφος», είπε στο Fox. Και ο Γάλλος πρόεδρος το επιβεβαίωσε, μιλώντας για βρετανικές, γαλλικές, γερμανικές, τουρκικές και άλλες «δυνάμεις εφαρμογής» της συμφωνίας. Που, όπως είπε στη γαλλική τηλεόραση, θα επιχειρούν «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά».

Αλλά όσο δεν ορίζονται οι «εγγυήσεις ασφαλείας», τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν. Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε δύναμη θα χρειαζόταν «εντολή μάχης» τουλάχιστον για να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία. Και πως μια τέτοια αποστολή δεν θα ήταν υπεύθυνη για την επιβολή της ειρήνης, η οποία θα παραμείνει δουλειά του ουκρανικού στρατού. Ο ορισμός της ασάφειας.

Αδύναμοι ηγέτες

Η δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ περί «αδεξιότητας» των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας είναι μάλλον επιεικής, μπροστά σε μια άλλη, διπλωμάτη της ΕΕ που μίλησε -ανωνύμως- στο Politico.

«Αν κάποιος λάβει υπόψη πόσο πολιτικά αδύναμοι είναι ο Μακρόν και ο Στάρμερ, δεν είναι εύκολο να δει πώς θα πάει αυτό το σχέδιο», είπε. «Δεν είναι εύκολη οικονομική περίοδος». Οι ηγέτες Γαλλίας και Βρετανίας θέλουν να διαδραματίσουν ρόλο στη διεθνή σκηνή, αλλά τα πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία.

Σεργκέι Λαβρόφ

Επίσης η Γερμανία δεν μπορεί να στείλει στρατό χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου. Επιπλέον, η αριθμητική δύναμη του γερμανικού στρατού είναι μικρή.

Όσο για την Τουρκία, με τον μεγάλο στρατό και την εμπειρία της στη Μαύρη Θάλασσα, τα πράγματα είναι πολιτικά μπερδεμένα. Ελλάδα και Κύπρος θα προβάλουν αντιρρήσεις αν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η αποστολή από την ΕΕ.

Γιατί δεν μπορεί η Πολωνία

Η Βαρσοβία έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά σε επίπεδο επιμελητείας. Αν και διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό της ΕΕ, αποκλείει την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πολωνός αξιωματούχος εξήγησε ότι επειδή η χώρα «έχει σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει τις δυνάμεις που απαιτούνται για την αποτροπή ενδεχόμενης επίθεσης».

Η Ρώμη, από την πλευρά της, διαφωνεί με την αποστολή στρατευμάτων. Η Τζόρτζια Μελόνι δεν θα ήθελε να δει εμπλοκή σε πόλεμο με τη Ρωσία. «Αν σκοτωθεί στρατιώτης μας, θα προσποιηθούμε ότι δεν έγινε τίποτα ή θα αντιδράσουμε; Γιατί αν αντιδράσουμε, είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Άρθρου 5», φέρεται να είπε.

Το «όχι» της Μόσχας και η δήλωση Λαβρόφ

Πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μια «λεπτομέρεια», που όλοι αφήνουν στην άκρη. Ανεξάρτητα από όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Το είπε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Επαναλαμβάνουμε τη μακροχρόνια θέση μας να απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο που αφορά την ανάπτυξη στρατιωτικών αποσπασμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, καθώς αυτό ενέχει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες».

Φρίντριχ Μερτς και Βολοντίμιρ Ζελένσκι / JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS

Και ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ του να δοθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Αλλά επέμεινε ότι αυτές θα πρέπει να καθοριστούν με τη Μόσχα το τραπέζι των συζητήσεων. «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα ασφάλειας, συλλογικής ασφάλειας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε.

Ανησυχητικά παραδείγματα

Επιπλέον υπάρχει και ένα κακό παρελθόν. Η Ουκρανία έχει πληρώσει ακριβά υποσχέσεις, που αποδεικνύονται τελικά χωρίς αντίκρισμα.

Το 1994, ΗΠΑ και Βρετανία δεσμεύθηκαν στις εγγυήσεις ασφαλείας που προέβλεπε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, με αντάλλαγμα η Ουκρανία να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αλλά όταν ήρθε ώρα, όταν η Ρωσία παραβίαζε τις συμφωνίες, π.χ. με την κατάληψη της Κριμαίας, δεν ανταποκρίθηκαν.

Κι ύστερα, όπως είπε Πολωνός διπλωμάτης στο Politico, ίσως όλη αυτή η συζήτηση να είναι άνευ αντικειμένου. Γιατί οι μάχες συνεχίζονται. Και γιατί οι ΗΠΑ δείχνουν να στρέφονται προς το μέρος της Ρωσίας, ενώ οι Ευρωπαίοι στηρίζουν το Κίεβο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Ακίνητα
Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Αντιδράσεις 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα - Νωρίτερα, την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα ανακοίνωσαν οι IDF

Σύνταξη
Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός
«Δεν περιμένουμε» 20.08.25

Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. Δεκάδες χιλιάδες έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Αντιδράσεις 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Η στιγμή της επίθεσης μαχητών της Χαμάς σε Ισραηλινούς στρατιώτες και η «απάντηση» των IDF (βίντεο)

Επίθεση από μαχητές της Χαμάς, που βγήκαν από υπόγειο τούνελ, δέχθηκε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στην Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα - Νωρίτερα, την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα ανακοίνωσαν οι IDF

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20.08.25

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο