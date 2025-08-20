newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 16:27
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 17:00

Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Spotlight

Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που υπάρχουν γύρω από την Ουκρανία, αλλά και το μπαράζ σχετικών δηλώσεων, εύλογα γεννιέται σύγχυση και θολά σημεία. Θα πρέπει κανείς να σταχυολογήσει προσεκτικά αυτές τις δηλώσεις για να καθαρίσει σε έναν βαθμό τη συνολική εικόνα που δημιουργείται.

Ένα παράδειγμα, που αφορά το εδαφικό ζήτημα, είναι οι ρωσο-ουκρανικές δηλώσεις που γίνονται στο υψηλότερο επίπεδο και αφορούν τα Συντάγματα των δυο χωρών και κατά πόσον αυτά δεσμεύουν τους προέδρους τους.

Κατά τη Μόσχα, οι περιφέρειες Λουγκάνσκ, Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα είναι πλέον ρωσικές, άρα, από συνταγματικής άποψης, ο Πούτιν δεν νομιμοποιείται να παραχωρήσει εδάφη τους.

Το ίδιο λέει και ο Ζελέσνκι: ότι το ουκρανικό Σύνταγμα του απαγορεύει να παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη. Αλλά οι συνθηκολογήσεις δεν γίνονται με δημοψηφίσματα – αποφασίζουν οι ηγεσίες και απλά υλοποιούνται. Δυο άλλα ζητήματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι αυτό των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία και η περιβόητη συνάντηση Πούτιν – Ζελένκσι.

Οι σχετικές αντιδράσεις της Μόσχας μετά από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Έυρωπαίους ηγέτες, ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω δηλώσεων. Αρχικά ανακοίνωσε ότι επίκειται συνάντηση Πούτιν – Ζελέσνκι.

Τι λέει η Μόσχα γι’ αυτό; Αρχικά δηλώνει θετική στην επανέναρξη απευθείας συνομιλιών με το Κίεβο, αλλά δεν επιβεβαιώνει τον Τραμπ ως προς τη συμμετοχή των δυο προέδρων. Κάνει λόγο για αναβάθμιση των αντιπροσωπειών, που πολύ απλά θα μπορούσε να φτάνει στο επίπεδο των υπουργών Εξωτερικών.

Έπειτα ο Τραμπ είπε ότι η Μόσχα παραχωρεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έγινε πιο συγκεκριμένος, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια θύελλα ευρωπαϊκών και ουκρανικών δηλώσεων περί μεταφοράς δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ένα πράγμα που έχει τονίσει η Ρωσία είναι ότι εάν μεταφερθούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, είτε ως ειρηνευτική δύναμη είτε ως κάτι άλλο, θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι.

Ένα δεύτερο που έχει τονίσει είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία είναι η δημιουργία μιας μεγάλης αποστρατικοποιημένης ζώνης ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Αυτό που πράγματι συζητείται, είναι η επίβλεψη μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας Ρωσίας – Ουκρανίας από απεσταλμένους χωρών που δεν έχουν εμπλακεί στον πόλεμο. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται την ίδια στιγμή που η εκεχειρία αποτελεί ένα ανίσχυρο σενάριο.

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι τόσο ανακοινώσεις του Τραμπ όσο και παράγωγά τους αντιτίθεται σε πάγιες, θεμελιώδεις θέσεις της Μόσχας. Θέσεις που, αν φάνταζαν σχεδόν ακλόνητες μέχρι τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, πλέον αναμένεται να μοιάζουν παντελώς αμετακίνητες.

Διότι, κόντρα στις εγγυήσεις που ζητεί η Ρωσία, Τραμπ και Ζελένσκι ανακοίνωσαν πως το Κίεβο θα αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων από την Ουάσινγκτον. Με άλλα λόγια, η Δύση καλεί τη Ρωσία να άρει τις προαναφερθείσες θέσεις της την ίδια στιγμή που δημιουργεί ένα τεράστιο οπλοστάσιο μιαν ανάσα μακριά από εδάφη της.

Πράγματι, ο Πούτιν μπορεί να είπε στον Τραμπ ότι θα παραχωρήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά μια τέτοια εγγύηση μπορεί να είναι ένα ρωσο-ουκρανικό σύμφωνο μη επίθεσης.

Με την Ευρώπη να «επανεξοπλίζεται» και τη Φιλανδία και τη Σουηδία να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο για τον Πούτιν είναι η επέκταση των ρωσικών εδαφών για οικονομικούς λόγους.

Οι ήδη κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία, αποτελούν για τη Ρωσία το 0,5% της επικράτειάς της – της επικράτειας της μεγαλύτερης σε έκταση χώρας του πλανήτη. Όχι ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών δεν έχουν αξία. Όχι τόσο στο πεδίο της ενέργειας, διότι οι συγκεκριμένοι πόροι της Ρωσίας είναι ανεξάντλητοι.

Ναι, στην ανατολική Ουκρανία υπάρχουν σπάνιες γαίες, ενώ η αύξηση της κυριαρχίας της Ρωσίας στον Εύξεινο Πόντο δεν αποτελεί μιαν ασήμαντη κατάκτηση. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι, όπως όλα δείχνουν, η Κριμαία τίθεται εκτός διαπραγματεύσεων. Αλλά το μείζον για τον Πούτιν είναι άλλο: η ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη οπτική της Ρωσίας μπορεί να γίνει πιο αντιληπτή διά της παρατήρησης των ευρωπαϊκών αντιδράσεων όταν έγιναν γνωστά τα χαρακτηριστικά του ρωσικού πυραύλου Ορέσνικ. Τότε, αναφερόταν πόσο θα διαρκούσαν οι πτήσεις αυτών των πυραύλων προς την κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, οι αντίστοιχοι φόβοι που προβάλλει η Μόσχα δεν είναι προσχηματικοί. Η μεγαλύτερη απόσταση σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος πτήσης και πιθανώς περισσότερος χρόνος για λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο συνολικό χρόνο αντίδρασης στην εκτόξευση του πυραύλου.

Γι’ αυτό, τόσο το εδαφικό ζήτημα όσο και η ζώνης ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία, αποτελούν στρατηγικούς στόχους για τη Ρωσία. Ένα τελευταίο που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, είναι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει παγώσει τα πυραυλικά της πλήγματα σε περιοχής όπου δεν υπάρχει πολεμικό μέτωπο.

Μάλλον πρόκειται για μια τακτική επιλογή, στο πλαίσιο μιας προσπάθειάς της να πέσουν οι τόνοι εν μέσω συνομιλιών. Αντιθέτως, η Ουκρανία επιχείρησε να εκτοξεύσει την ένταση, διακόπτοντας τη ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία, μέσω επίθεσης σε σταθμό μετασχηματισμού του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Βιτόρια: «Μας αρέσει αυτή η πίεση, στόχος του Παναθηναϊκού να είναι στη League Phase του Europa League»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι στόχος των «πράσινων είναι να βρίσκονται στη League Phase του Europa League - Τι είπε ο Τετέ.

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την καταγγελία «βιασμού» εις βάρος του

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν  «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός
Τεχνολογία 20.08.25

Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Μία εταιρεία ετοιμάζει το λεγόμενο «ρομπότ εγκυμοσύνης», κάτι που προκαλεί ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με την υγεία και την ηθική

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

ΔΕΘ: Τα 10 αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ΜμΕ – Τι ζητά από τον Μητσοτάκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενόψει της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αναφέρει ότι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δέκα συγκεκριμένες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Νέα εξέλιξη στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «...πλησιάζει στη Τραμπζονσπόρ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο