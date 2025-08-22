Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»

Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο. Στο Οβάλ Γραφείο ήταν και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Τραμπ να κάνει ανακοινώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου κεντρικό θέμα του διαγγέλματος Τραμπ

Το κύπελλο θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, με την έναρξη και την κλήρωση των ομαδών να γίνεται στο Kennedy Center, της Ουάσινγκτον.

Μνεία έγινε στην μειωμένη εγκληματικότητα της Ουάσινγκτον, κάτι που θα παίξει ρόλο στην ποιότητα του πρωταθλήματος και την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την ανυπομονησία του για το πρωτάθλημα.

Όπως ανέφερε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, «είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ» και τόνισε ότι η τελευταία κλήρωση θα γίνει στην Ουάσινγκτον, όπως προείπε και ο Τραμπ.

Στο κύπελλο θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και θα πραγματοποιηθούν 104 αγώνες, σε ένα γεγονός που όπως τόνισε ενώνει τον κόσμο.

Θέμα συζήτησης έγινε και το κύπελλο της νικήτριας ομάδας και όπως έγινε γνωστό το πρωτάθλημα θα κοστίσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Πούτιν ίσως παρευρεθεί στο πρωτάθλημα

Στη συνέχεια ο Τραμπ δήλωσε την ανάγκη για πάταξη της εγκληματικότητας και σε άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως έγινε και στην Ουάσινγκτον, με το Σικάγο να έχει σειρά και πιθανότατα τη Νέα Υόρκη.

«Θέλουμε ο κόσμος να έρθει και να το απολαύσει και οι πωλήσεις των εισιτηρίων θα ξεκινήσουν στο τέλος του Σεπτέμβρη», ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Μάλιστα ο Τραμπ έδειξε φωτογραφία του από την συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αναφέροντας για τον Ρώσο πρόεδρο ότι «ίσως να έρθει ή ίσως και να μην έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί [στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου]».

Η απόφαση για τη Ρωσία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία πτυχή των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters, λέγοντας ότι «θα δούμε ποιανού λάθος είναι». «Μπορεί να πάρω τη μία ή την άλλη απόφαση σχετικά με τη Ρωσία».

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσω».

Συμπλήρωσε ότι «η απόφαση σχετικά με τη Ρωσία θα είναι σημαντική, είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα».

Για την υπόθεση του Έπσταϊν ανέφερε ότι είναι θετικός στο να μείνει ανοιχτή.

Για την Γάζα ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «πρέπει να μπει τέλος σε αυτή την κατάσταση».

Δείτε το διάγγελμα