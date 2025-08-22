Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον
«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των ΗΠΑ, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του προέδρου Τραμπ είναι μια καλή εγγύηση πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε απόψε (22/8) ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.
Ο Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών. Δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.
«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας για την Ουκρανία.
«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση πως οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», επέμεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οι business ΗΠΑ – Ρωσίας συνεχίσθηκαν και μετά τον πόλεμο
Να σημειωθεί ως προς τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, που απασχόλησαν τη συνάντηση της Αλάσκας, ότι οι ΗΠΑ εξακολούθησαν να εισάγουν προϊόντα από την Ρωσία και μετά την στρατιωτική επέμβαση το Φεβρουάριο του 2022, αν και το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει μειωθεί δραστικά. Κυρίως οι συναλλαγές αφορούν προϊόντα στα οποία η Ρωσία έχει σχεδόν δεσπόζουσα θέση, όπως το ουράνιο και το πλουτώνιο για την πυρηνική βιομηχανία, ή τα λιπάσματα για τη γεωργία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσπωπου των ΗΠΑ (Office of the United States Trade Representative -USTR), το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ με την Ρωσία ανήλθε συνολικά σε περίπου 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας μείωση 25,8% (1,8 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με το 2023.
Οι εισαγωγές αγαθών των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ρωσία το 2024 ανήλθαν συνολικά σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 34,2% (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με το 2023, όταν το 2021, σχεδόν ένα χρόνο πριν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία ανερχονταν στα 29,6 δισ. δολάρια.
