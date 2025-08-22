Τραμπ: Δεν επιθυμεί να είναι στη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν – «Είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι, δεν τα πάνε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέκρινε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το λάδι και το ξίδι, καθώς «δεν τα πάνε και πολύ καλά», αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι βέβαιος ότι θα βρεθεί κι εκείνος στην συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολία για την συνεργασία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

«Θα δούμε», είπε ο Τραμπ

«Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν», είπε μόλις, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών, σύμφωνα με το Sky News.

«Ξέρετε, είναι λίγο σαν το λάδι και το ξίδι. Δεν τα πάνε και πολύ καλά, για προφανείς λόγους. Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι εκεί. Προτιμώ να μην είμαι».

Αυτά ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση, καθώς η ατζέντα «δεν είναι καθόλου έτοιμη».

Μάλιστα, σήμερα ο Τραμπ έκανε μία αινιγματική ανάρτη στο Truth Social λέγοντας ότι: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!».

Υπενθυμίζεται ότι για την διμερή συνάντηση Ζελένσκι και Πούτιν, καμία πλευρά δεν έχει κάνει επίσημες ανακοινώσεις, με την κατάσταση να είναι «βυθισμένη» στην αβεβαιότητα.