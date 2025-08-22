Σε νέα ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία κάνοντας μία ποδοσφαιρική μεταφορά.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα στον αθλητισμό που έχει υπέροχη άμυνα, αλλά δεν επιτρέπεται να παίξει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!».

Επιτέθηκε μάλιστα στον Μπάιντεν ο οποίος όπως είπε περιόρισε την Ουκρανία μόνο σε αμυντικό ρόλο με αποτέλεσμα να έχει μηδενικές πιθανότητες να κερδίσει.

«Ο ανίκανος Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί, αλλά μόνο να αμυνθεί. Πώς λειτούργησε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε γίνει ποτέ εάν ήμουν πρόεδρος», έγραψε ο Τραμπ και ανέφερε για ακόμα μία φορά ότι θα ακολουθήσουν «ενδιαφέρουσες εξελίξεις».

Η ανάρτηση

Κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γραμμή πλεύσης και προτίθεται να ενισχύσει αποφασιστικά την Ουκρανία. Ωστόσο όπως αναφέρει το CNN θα ήταν απερίσκεπτο εάν παίρναμε στα σοβαρά κάθε σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ που συνηθίζει να αντιφάσκει ενώ αρέσκεται και στις υπερβολές.

Όσον αφορά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που υποσχέθηκε αυτές έχουν ήδη επισκιαστεί από τις δηλώσεις Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν μόνο αφού ξεκαθαρίσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας ενώ ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αμφισβήτησε εκ νέου τη νομιμότητα του ουκρανού προέδρου και ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να δεχτεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.