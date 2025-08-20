Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες φωτογραφίες από τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρκετές από τις 72 εικόνες, που τράβηξε ο επικεφαλής φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ, δείχνουν τους δύο προέδρους να φτάνουν στη Βάση Elmendorf-Richardson στο Ανκορατζ για τη σύνοδο κορυφής και να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, που χρησιμοποιούνταν κατά τον Ψυχρό Πόλεμο για την παρακολούθηση της Σοβιετικής Ενωσης.

Ανάμεσα στα καρέ που επέλεξε ο Λευκός Οίκος, είναι οι συσκέψεις μέσα στο Air Force One, ο θαυμασμός του Πούτιν για έναν πίνακα, οι χαλαρές συνομιλίες του με τον Τραμπ στα παρασκήνια, οι λιμουζίνες των δύο προέδρων.

Συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν

Σε ένα από τα καρέ από τη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στο Άνκορατζ, ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει στον πρόεδρο Πούτιν πριν την κοινή συνέντευξη τύπου αγγίζοντας το στήθος του με το δάχτυλό του ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ένας μεταφραστής.

Σε άλλες εικόνες, ο Τραμπ συνομιλεί με τον Πούτιν μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Στο άλμπουμ του Λευκού Οίκου υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το κυβερνητικό κλιμάκιο να προετοιμάζονται για τη συνάντηση μέσα στο Air Force One.

Σε μία λήψη, ο Ντόναλντ Τραμπ εικονίζεται όρθιος πίσω από την καρέκλα του, στην κορυφή του τραπεζιού συνεδριάσεων του προεδρικού αεροσκάφους, σε σύσκεψη με τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Διευθυντή Επικοινωνίας Στίβεν Τσέουνγκ.



Άλλη φωτογραφία αποτυπώνει τον διάλογο του Τραμπ με δημοσιογράφους.

Ο πίνακας που τράβηξε το βλέμμα του Πούτιν, οι λιμουζίνες των προέδρων και τα μαχητικά

Μία άλλη φωτογραφία δείχνει τον Πούτιν να κοιτά ένα έργο τέχνης – που απεικονίζει τάρανδους να διασχίζουν ένα παγωμένο τοπίο – το οποίο κοσμεί διάδρομο της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Σε άλλα καρέ απεικονίζεται η άφιξη των δύο ηγετών στην Αλάσκα

Το άλμπουμ του Λευκού Οίκου περιλαμβάνει, επίσης, μια λήψη του βομβαρδιστικού B-2, πλαισιωμένου από μαχητικά αεροσκάφη F-22, που πέταξαν πάνω από τους δύο ηγέτες λίγο μετά την πρώτη χειραψία τους στην Αλάσκα.

Δείτε όλο το άλμπουμ του Λευκού Οίκου με τις φωτογραφίες από τη συνάντηση της Αλάσκας εδώ.