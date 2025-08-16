Ακόμη ένα περιστατικό παραβίασης κανόνων ασφαλείας έρχεται να στοιχειώσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτήν τη φορά ήταν στην Αλάσκα και στη σύνοδο του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Προπαρασκευαστικά έγγραφα της κρίσιμης συνόδου για τον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν ξεχασμένα σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πρόκειται για 8 σελίδες, τις οποίες αποκάλυψε ο αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός NPR.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου του υποστήριξε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό τα έγγραφα, περιγράφοντάς τα ως «πολυσέλιδο μενού για μεσημεριανό γεύμα». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το γεγονός αυτό, η παραμονή των πληροφοριών σε δημόσιο εκτυπωτή δεν αποτελούσε παραβίαση ασφαλείας.

Από θέσεις καθημένων έως κρεμ μπρουλέ

Στις σελίδες αυτές όμως περιέχονταν πολλές περισσότερες πληροφορίες από το μενού του γεύματος της συνόδου. Εκεί εκτός από το δώρο που θα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν, υπήρχε το πρόγραμμα των συναντήσεων. Επίσης, υπήρχαν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου τριών μελών του προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και τα ονόματα 13 ηγετών πολιτειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Επίσης, υπήρχαν οδηγίες για την προφορά των ονομάτων όλων των συμμετεχόντων στη σύνοδο. Μεταξύ αυτών και του Ρώσου προέδρου: «Κύριε Πουού-τιν».

Επίσης, υπήρχε πλήρης περιγραφή του γεύματος που θα σερβιριζόταν στη σύνοδο κορυφής και για ποιον, μαζί με ένα διάγραμμα με τις θέσεις όπου θα κάθονταν οι συνδαιτημόνες.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του έπρεπε να κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πλαισιωνόταν από έξι αξιωματούχους: τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και την Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στα δεξιά του. Από τα αριστερά του θα είχε τους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον Ειδικό Απεσταλμένο για Ειρηνευτικές Αποστολές Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα καθόταν ακριβώς δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και τον Βοηθό του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική, Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα επίσης με τα έγγραφα, το μενού περιελάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μίνιον και μπακαλάο. Το επιδόρπιο ήταν κρεμ μπρουλέ.

«Τσαπατσουλιά»

Το περιστατικό στην Αλάσκα προκάλεσε τις επικρίσεις ειδικών σε θέματα ασφαλείας.

Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, Τζον Μάικλς, δήλωσε:

«Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης. Δεν αφήνεις τέτοια πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».

Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά με παραβίαση ασφαλείας λόγω απροσεξίας.

Στις αρχές της εβδομάδας, μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας των αρχών επιβολής του νόμου, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), πρόσθεσαν ένα τυχαίο άτομο σε μια συζήτηση σχετικά με την εν εξελίξει αναζήτηση ενός καταζητούμενου και καταδικασμένου για απόπειρα δολοφονίας.

Και τον Μάρτιο, οι ηγέτες της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ συμπεριέλαβαν κατά λάθος τον διευθυντή σύνταξης του ιστότοπου «The Atlantic», σε ομαδική συνομιλία σχετικά με επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις στην Υεμένη.