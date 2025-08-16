newspaper
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο
Αλάσκα: Παραβίαση ασφαλείας στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν – Προπαρασκευαστικά έγγραφα ξεχάστηκαν σε ξενοδοχείο

Τα έγγραφα, που βρέθηκαν σε εκτυπωτή, περιείχαν πρόγραμμα συναντήσεων, ονόματα, τηλέφωνα, βιογραφικά συμμετεχόντων, αλλά και το μενού του γεύματος που προσφέρθηκε στη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ακόμη ένα περιστατικό παραβίασης κανόνων ασφαλείας έρχεται να στοιχειώσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτήν τη φορά ήταν στην Αλάσκα και στη σύνοδο του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Προπαρασκευαστικά έγγραφα της κρίσιμης συνόδου για τον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν ξεχασμένα σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πρόκειται για 8 σελίδες, τις οποίες αποκάλυψε ο αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός NPR.

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου του υποστήριξε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό τα έγγραφα, περιγράφοντάς τα ως «πολυσέλιδο μενού για μεσημεριανό γεύμα». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το γεγονός αυτό, η παραμονή των πληροφοριών σε δημόσιο εκτυπωτή δεν αποτελούσε παραβίαση ασφαλείας.

Από θέσεις καθημένων έως κρεμ μπρουλέ

Στις σελίδες αυτές όμως περιέχονταν πολλές περισσότερες πληροφορίες από το μενού του γεύματος της συνόδου. Εκεί εκτός από το δώρο που θα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν, υπήρχε το πρόγραμμα των συναντήσεων. Επίσης, υπήρχαν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου τριών μελών του προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και τα ονόματα 13 ηγετών πολιτειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Επίσης, υπήρχαν οδηγίες για την προφορά των ονομάτων όλων των συμμετεχόντων στη σύνοδο. Μεταξύ αυτών και του Ρώσου προέδρου: «Κύριε Πουού-τιν».

Επίσης, υπήρχε πλήρης περιγραφή του γεύματος που θα σερβιριζόταν στη σύνοδο κορυφής και για ποιον, μαζί με ένα διάγραμμα με τις θέσεις όπου θα κάθονταν οι συνδαιτημόνες.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του έπρεπε να κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πλαισιωνόταν από έξι αξιωματούχους: τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και την Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στα δεξιά του. Από τα αριστερά του θα είχε τους υπουργούς Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον Ειδικό Απεσταλμένο για Ειρηνευτικές Αποστολές Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα καθόταν ακριβώς δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και τον Βοηθό του Προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική, Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα επίσης με τα έγγραφα, το μενού περιελάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μίνιον και μπακαλάο. Το επιδόρπιο ήταν κρεμ μπρουλέ.

«Τσαπατσουλιά»

Το περιστατικό στην Αλάσκα προκάλεσε τις επικρίσεις ειδικών σε θέματα ασφαλείας.

Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, Τζον Μάικλς, δήλωσε:

«Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης. Δεν αφήνεις τέτοια πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».

Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά με παραβίαση ασφαλείας λόγω απροσεξίας.

Στις αρχές της εβδομάδας, μέλη μιας ομαδικής συνομιλίας των αρχών επιβολής του νόμου, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), πρόσθεσαν ένα τυχαίο άτομο σε μια συζήτηση σχετικά με την εν εξελίξει αναζήτηση ενός καταζητούμενου και καταδικασμένου για απόπειρα δολοφονίας.

Και τον Μάρτιο, οι ηγέτες της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ συμπεριέλαβαν κατά λάθος τον διευθυντή σύνταξης του ιστότοπου «The Atlantic», σε ομαδική συνομιλία σχετικά με επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις στην Υεμένη.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 16.08.25

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»
«Εδαφική ακεραιότητα» 16.08.25

Ο Ζελένσκι απορρίπτει παραχώρηση εδαφών – Θέλει μια διαρκή, «πραγματική ειρήνη»

Εν όψει του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητιούνται παρουσία της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι
Σχέδιο διευθέτησης 16.08.25 Upd: 21:54

Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι θα πάνε «μόνο με επίσημη πρόσκληση».

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ
Τι προβλέπουν 16.08.25

Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία χωρίς ένταξη στη Συμμαχία

Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ αλλά θα έχει τις ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας που περιγράφει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης - Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών – «Ευχαριστώ» στους Ευρωπαίους
Μετά τη δήλωση Τραμπ 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - «Ευχαριστώ» Ζελένσκι σε Ευρωπαίους

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
