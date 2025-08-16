Ο Τραμπ προσκάλεσε και Ευρωπαίους ηγέτες στη συνάντηση με Ζελένσκι

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακολούθησε τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Ο Τραμπ θα συζητήσει αυτό το σχέδιο διευθέτησης της σύγκρουσης με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, και Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να παραστούν στη συνάντηση», αναφέρει το δημοσίευμα.

Της συνάντησης αυτής προηγήθηκε, στις 15 Αυγούστου, η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στην Αλάσκα. Οι συζητήσεις, διάρκειας τριών ωρών, περιλάμβαναν πολλαπλά σχήματα: μια κατ’ ιδίαν συνομιλία στη λιμουζίνα του Αμερικανού ηγέτη καθ’ οδόν προς τον κύριο χώρο της συνάντησης, ακολουθούμενη από διευρυμένες συνομιλίες «τρεις εναντίον τριών».

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον συνοδεύτηκε από έντονες πολιτικές αντιδράσεις για τον χειρισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς απέτυχε να υλοποιήσει την απειλή του για «σοβαρές συνέπειες» εάν ο Ρώσος πρόεδρος αρνούνταν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Παρότι ο Τραμπ υποστήριξε ότι σημειώθηκε πρόοδος, δέχτηκε κριτική ακόμη και από φιλικά προς αυτόν μέσα ενημέρωσης για την υποδοχή με κόκκινο χαλί που επιφύλαξε στον Πούτιν χωρίς ορατά αποτελέσματα.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Μπιλ Ο’Ράιλι εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη «συγκεκριμένων κερδών» από τη σύνοδο κορυφής, ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, αν και επαίνεσε τον Τραμπ για τη συνάντηση, δήλωσε ότι το καλύτερο σενάριο πλέον είναι μια εκεχειρία «πολύ πριν» από τα Χριστούγεννα.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί άσκησαν δριμεία κριτική. «Υποστηρίζω την ενεργό διπλωματία. Όλοι θέλουν ειρήνη, αλλά η ειρήνευση πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα», δήλωσε ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων. «Δεν μου άρεσε η υποδοχή με κόκκινο χαλί που παραχωρήθηκε στον Πούτιν ούτε το σήμα που έστειλε ο Τραμπ καλωσορίζοντάς τον με χειροκροτήματα».

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε ανάρτησή του μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, προέτρεψε τον Ζελένσκι «να κάνει μια συμφωνία» με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος, και όχι μια απλή εκεχειρία. Ωστόσο, η έκβαση της συνάντησης φαίνεται απογοητευτική και ο Αμερικανός πρόεδρος, που παρουσίαζε τον εαυτό του ως άσο των συμφωνιών, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως χρειαστεί να κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας στο Fox News: «Τώρα εναπόκειται πραγματικά στον Πρόεδρο Ζελένσκι να το κάνει».