newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πυρά Τραμπ κατά καναλιών που διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» – Ζητά ανάκληση των αδειών τους
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 17:12

Πυρά Τραμπ κατά καναλιών που διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» – Ζητά ανάκληση των αδειών τους

Νέα επίθεση σε ΜΜΕ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή θεωρεί ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», κατά βάση επειδή δεν είναι ευνοϊκά απέναντί του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Spotlight

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κυριακή τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC ως δύο από τα «πιο μεροληπτικά» μέσα ενημέρωσης που έχουν υπάρξει ποτέ και δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) θα πρέπει να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας τους.

Τραμπ vs μέσα ενημέρωσης

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέτος σηματοδότησε την αναβίωση της εχθρικής σχέσης του με τα μέσα ενημέρωσης.

Όπως και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο, που χαρακτηρίστηκε από επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον των «ψευδών ειδήσεων» του Τύπου, η δεύτερη θητεία του προέδρου έχει σημαδευτεί από παρόμοιες συγκρούσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τις πρακτικές τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ εφάρμοσε αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης που επηρέασαν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Χρησιμοποίησε συχνά την έκφραση «ψευδείς ειδήσεις» για να απορρίψει την αρνητική κάλυψη και ήταν ειλικρινής στην υποστήριξη και την κριτική του προς συγκεκριμένα ΜΜΕ.

Οι επιθέσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους στον κλάδο, οι οποίοι φοβούνται ότι η πρόσβαση σε αληθινή ενημέρωση θα γίνει όλο και πιο δύσκολη, καθώς ανακαλούνται οι διαπιστεύσεις και τα μέσα ενημέρωσης που είναι υπερβολικά ευνοϊκά προς τον πρόεδρο ενδέχεται να μην παρέχουν πλήρη και αμερόληπτη κάλυψη.

Οι «κακές ειδήσεις»

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε: «Παρά την πολύ υψηλή δημοτικότητα και, σύμφωνα με πολλούς, τους καλύτερους 8 μήνες στην ιστορία της προεδρίας, τα ABC & NBC FAKE NEWS, δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία, μου δίνουν 97% ΚΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

«ΑΝ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC. Θα ήμουν απολύτως υπέρ αυτού, επειδή είναι τόσο μεροληπτικά και αναληθή, μια πραγματική απειλή για τη Δημοκρατία μας!!!» έγραψε ο Τραμπ.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αντιδρούσε σε κάποια συγκεκριμένη κάλυψη από τα δίκτυα, τα οποία περιέγραψε ως «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία».

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, ο Τραμπ ρώτησε γιατί τα δύο δίκτυα δεν πληρώνουν «εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τέλη αδειών».

«Θα έπρεπε να χάσουν τις άδειές τους για την άδικη κάλυψη των Ρεπουμπλικάνων και/ή των Συντηρητικών, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να πληρώνουν ΠΟΛΥ για το προνόμιο να χρησιμοποιούν τα πιο πολύτιμα ραδιοκύματα οπουδήποτε και οποτεδήποτε!!!» έγραψε ο πρόεδρος.

Η εχθρική σχέση μεταξύ του Τραμπ και των μέσων ενημέρωσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, ειδικά αν τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις πέφτουν εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
ΗΠΑ 25.08.25

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο