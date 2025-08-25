Πυρά Τραμπ κατά καναλιών που διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» – Ζητά ανάκληση των αδειών τους

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κυριακή τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC ως δύο από τα «πιο μεροληπτικά» μέσα ενημέρωσης που έχουν υπάρξει ποτέ και δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) θα πρέπει να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας τους.

Τραμπ vs μέσα ενημέρωσης

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέτος σηματοδότησε την αναβίωση της εχθρικής σχέσης του με τα μέσα ενημέρωσης.

Όπως και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο, που χαρακτηρίστηκε από επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον των «ψευδών ειδήσεων» του Τύπου, η δεύτερη θητεία του προέδρου έχει σημαδευτεί από παρόμοιες συγκρούσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τις πρακτικές τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ εφάρμοσε αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης που επηρέασαν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Χρησιμοποίησε συχνά την έκφραση «ψευδείς ειδήσεις» για να απορρίψει την αρνητική κάλυψη και ήταν ειλικρινής στην υποστήριξη και την κριτική του προς συγκεκριμένα ΜΜΕ.

Οι επιθέσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους στον κλάδο, οι οποίοι φοβούνται ότι η πρόσβαση σε αληθινή ενημέρωση θα γίνει όλο και πιο δύσκολη, καθώς ανακαλούνται οι διαπιστεύσεις και τα μέσα ενημέρωσης που είναι υπερβολικά ευνοϊκά προς τον πρόεδρο ενδέχεται να μην παρέχουν πλήρη και αμερόληπτη κάλυψη.

Οι «κακές ειδήσεις»

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε: «Παρά την πολύ υψηλή δημοτικότητα και, σύμφωνα με πολλούς, τους καλύτερους 8 μήνες στην ιστορία της προεδρίας, τα ABC & NBC FAKE NEWS, δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία, μου δίνουν 97% ΚΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

«ΑΝ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC. Θα ήμουν απολύτως υπέρ αυτού, επειδή είναι τόσο μεροληπτικά και αναληθή, μια πραγματική απειλή για τη Δημοκρατία μας!!!» έγραψε ο Τραμπ.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Τραμπ αντιδρούσε σε κάποια συγκεκριμένη κάλυψη από τα δίκτυα, τα οποία περιέγραψε ως «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά δίκτυα στην ιστορία».

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, ο Τραμπ ρώτησε γιατί τα δύο δίκτυα δεν πληρώνουν «εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τέλη αδειών».

«Θα έπρεπε να χάσουν τις άδειές τους για την άδικη κάλυψη των Ρεπουμπλικάνων και/ή των Συντηρητικών, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να πληρώνουν ΠΟΛΥ για το προνόμιο να χρησιμοποιούν τα πιο πολύτιμα ραδιοκύματα οπουδήποτε και οποτεδήποτε!!!» έγραψε ο πρόεδρος.

Η εχθρική σχέση μεταξύ του Τραμπ και των μέσων ενημέρωσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, ειδικά αν τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις πέφτουν εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.