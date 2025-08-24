Ο δρόμος για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία είναι στρωμένος με αγκάθια. Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα (15/08) έδειξε πως υπάρχει «φως στο τούνελ» αλλά οι επόμενες ημέρες δεν κύλησαν ανάλογα με τη δυναμική που αναπτύχθηκε. Η Ρωσία προσπαθεί να σταθμίσει όλους τους παράγοντες, οι ΗΠΑ πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου και οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν μέρος στην παρτίδα σκάκι από… απόσταση.

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα με πολλά σημεία να παραμένουν θολά. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (24/08), παρουσιάσε έναν δρόμο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από τη Μόσχα.

«Εγγυήσεις ασφαλείας από μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ»

Ανέφερε (NBC) πως μια ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είπε πως ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Τραμπ συζήτησαν το θέμα μιας εγγύησης ασφαλείας και ότι ο ρώσος ηγέτης είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ επανήλθε λέγοντας ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες.

Επιπλέον, ζήτησε η Ουκρανία «να είναι ουδέτερη, να μην ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και να μην έχει πυρηνικά». Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με το Κίεβο.

Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Όσον αφορά την εδαφική συζήτηση, το διεθνές πρακτορείο Reuters αποκάλυψε τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις τρέχουσες εχθροπραξίες στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από ανοιχτές πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης διατεθειμένη να παραδώσει μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Έχουμε δρόμο μπροστά…

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία έχει κατά νου μια «ατζέντα» που πρέπει να συμφωνηθεί πριν οι δύο πλευρές μπορέσουν να καθίσουν μαζί. Η σύνοδος κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει μια «ατζέντα» που να ικανοποιεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε – αλλά αυτή η ατζέντα δεν είναι «καθόλου έτοιμη» συμπλήρωσε, φανερώνοντας πως βρισκόμαστε μακριά από μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγεσιών των εμπόλεμων χωρών. Η ακύρωση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα βρίσκεται επίσης στα αιτήματα της Ρωσίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να «εμποδίσουν» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Τζ. Ντ. Βανς: Η Ρωσία έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» για να τερματιστεί ο πόλεμος

Με την έκβαση των συζητήσεων να κρέμεται από ένα λεπτό σχοινί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η Μόσχα έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι, για πρώτη φορά εδώ και τρεισήμισι χρόνια, έκαναν «σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ βρίσκεται στο Κίεβο σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου των 34 ετών από την ανεξαρτησία της χώρας, τη στιγμή που οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης βαλτώνουν. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Βανς, η Ρωσία «συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Φυσικά, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε εμπλακεί σε μια καλόπιστη διπλωματική διαδικασία», διαβεβαίωσε. Υπερασπίστηκε επίσης τον Τραμπ ο οποίος «προσπαθεί να εμπλακεί σε μια πολύ επιθετική, πολύ ενεργητική διπλωματία».

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», κατέληξε.

Παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, οι θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου μοιάζουν ασυμβίβαστες.