newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 19:50
Ακινητοποιήθηκε συρμός του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 20:17

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλές φορές απειλήσει τη Ρωσία με κυρώσεις, αν δεν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν τις έχει επιβάλει, αλλά ακόμη και αν το έκανε, δεν είναι σίγουρο ότι θα είχαν και κάποιο αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, εδώ και πολλές δεκαετίες, οι εταιρείες φοβούνταν ότι θα βρίσκονταν στη λάθος πλευρά των κυρώσεων των ΗΠΑ. Αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον πάντα. Και μπορεί η λογική να λέει ότι οι οικονομικές συνέπειες που θα έχουν για μια χώρα ή μια επιχείρηση η επιβολή κυρώσεων και η διακοπή πρόσβασης στο δολάριο, μπορεί να αναγκάσει μια «αδίστακτη» χώρα να φερθεί καλά, η Ρωσία είναι η απόδειξη για το αντίθετο.

Οι περισσότερες κυρώσεις αφορούσαν τράπεζες

Η Ρωσία, η χώρα που έχει υποστεί τις περισσότερες κυρώσεις στον κόσμο, δεν δείχνει να φοβάται τις αμερικανικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές, κυρώσεις. Συνεπώς, δεν βιάζεται να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το εμπόριο συνεχίζεται

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σει περισσότερα από 6.000 άτομα και εταιρείες που έχουν δεσμούς με τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Ωστόσο, για να λειτουργήσουν αυτές οι απαγορεύσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μεταφέρουν διασυνοριακά χρήματα πρέπει να ελέγχουν τις συναλλαγές. Και να διακόπτουν την παράνομη δραστηριότητα όταν την εντοπίζουν. Εάν δεν το κάνουν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Από πρόστιμα έως ένταξη στη λίστα των κυρώσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία έχει καταφέρει να διεξάγει διασυνοριακό εμπόριο αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βασικός λόγος είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση αυτού του εμπορίου δεν εντοπίζονται και δεν τιμωρούνται. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, οκτώ από τους 10 μεγαλύτερους διακανονισμούς για παραβιάσεις παγκόσμιων κυρώσεων από το 2014, όταν επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία λόγω της προσάρτησης της Κριμαίας, αφορούσαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πλήττονται κυρίως μικρές εταιρείες

Αλλά μόνο δύο από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν τη Ρωσία. Επρόκειτο για εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που διαχειριζόταν χρήματα για έναν Ρώσο ολιγάρχη, εις βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Και η δεύτερη, ήταν εναντίον της Binance, μιας εταιρείας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Η Binance δεν τιμωρήθηκε κυρίως για τη βοήθεια στη Ρωσία, αλλά γιατί είχε ανοίξει οικονομικές διόδους σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Μεταξύ αυτών, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Συρία και η Κούβα.

Επιπλέον, οι περισσότερες από 6.000 οντότητες στον ρωσικό κατάλογο κυρώσεων είναι ιδιώτες και μικρές εικονικές εταιρείες. Λιγότερες από 30 είναι μεγάλες εταιρείες με έδρα εκτός Ρωσίας και μόνο πέντε από αυτές είναι χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

Περίπλοκη διαδικασία

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επιβολή κυρώσεων στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες που βοηθούν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκη. Η Ρωσία έχει αποκοπεί από τη Δύση, αλλά έχει καλλιεργήσει βαθύτερους δεσμούς με την Ινδία και την Κίνα. Δηλαδή δύο μεγάλες οικονομίες που λειτουργούν ως οικονομικό αντίβαρο στις απώλειες.

Σύμφωνα με τον Έντουαρντ Φίσερμαν, ερευνητή του Πανεπιστημίου Columbia και πρώην αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, «υπάρχουν πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο που έχουν παραβιάσει τις δευτερογενείς απειλές κυρώσεων». Αλλά, αναρωτήθηκε ποιος θα ήθελε να επιδεινώσει τη σχέση του «με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή την Κίνα;»

Επίσης, στην περίπτωση που επιβληθούν κυρώσεις σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες, το διεθνές εμπόριο θα επιβραδυνθεί σημαντικά. Πολλές αμερικανικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα κινεζικά εργοστάσια για αγαθά ή να λάβουν πληρωμές για τις δικές τους εξαγωγές. Οι αλυσίδες εφοδιασμού για τα πάντα, από ηλεκτρονικά έως φαρμακευτικά προϊόντα, θα μπορούσαν να παγώσουν, στέλνοντας τις τιμές στα ύψη για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Συνεπώς, όπως επισημαίνει ο Μάρτιν Τσορζέμπα, του Ινστιτούτου Πέτερσον για τα Διεθνή Οικονομικά, το κόστος αυτό κάνει τις κυρώσεις στις κινεζικές τράπεζες «απαγορευμένες». «Η επιβολή κυρώσεων σε ένα μεγάλο κινεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα», είπε, «θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική αστάθεια».

Άλλα μέτρα και σταθμά…

Κάποτε, όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, η ένταξη μιας οντότητας στον αμερικανικό κατάλογο κυρώσεων ήταν σαν οικονομική θανατική καταδίκη. Όχι μόνο θα της απαγορευόταν να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα μπορούσε να αλληλεπιδρά ούτε με τράπεζες που χρησιμοποιούν δολάρια ΗΠΑ. Συνεπώς, θα αποκοπτόταν ουσιαστικά από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πριν από είκοσι χρόνια, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ασχολούνταν κυρίως με μικροπαραβάτες, επιβάλλοντας πρόστιμα που έφταναν κατά μέσο όρο μερικές χιλιάδες δολάρια για αδικήματα όπως το λαθρεμπόριο κουβανικών πούρων. Στη συνέχεια, όμως, το πρόγραμμα κυρώσεων της Αμερικής εξελίχθηκε σε κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής.

Από το 2002 έως το 2019, ο μέσος όρος των διακανονισμών αυξήθηκε 400 φορές. Οι κυρώσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διευκόλυναν την αποφυγή κυρώσεων – έστω και ακούσια – έγιναν φυσιολογικές. Παράδειγμα τα πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων στη γαλλική τράπεζα BNP Paribas ή στη βρετανική Standard Chartered. Φοβούμενες τεράστια πρόστιμα, οι παγκόσμιες τράπεζες επένδυσαν δισεκατομμύρια σε τμήματα συμμόρφωσης, τα οποία απέκλεισαν την πρόσβαση σε κακόβουλες συναλλαγές, διακόπτοντας τους δεσμούς ακόμη και με ολόκληρες χώρες που θεωρήθηκαν πολύ επικίνδυνες.

«Δεν είναι εύκολη υπόθεση»

Ο κατάλογος κυρώσεων διευρύνθηκε το 2022 με ονόματα Ρώσων ολιγαρχών, γιοτ και ιδιωτικών τζετ. Κάθε ενημέρωση προστίθεται αμέσως στις βάσεις δεδομένων που διατηρούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, επιτρέποντάς τους να μπλοκάρουν συναλλαγές. Ωστόσο, μπορεί το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων να είναι αποτελεσματικό στον εντοπισμό κακόβουλων εικονικών εταιρειών και ατόμων, αλλά η άσκηση αγωγών κατά μεγάλων τραπεζών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με την Κίμπερλι Ντόνοβαν, αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών επί διακυβέρνησης Μπάιντεν, «όλα εξαρτώνται από τους πόρους». Ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά τις ΗΠΑ, Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος.

Οι ΗΠΑ μπορούν να διερευνήσουν τράπεζες που είναι ύποπτες για παραβίαση των κυρώσεων. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Τέτοιες έρευνες μπορεί να καταλήξουν σε υψηλά πρόστιμα, αλλά η πολύ μεγαλύτερη απειλή είναι η εξουσία του υπουργείου Οικονομικών να αποκόψει μια τράπεζα από το δολάριο.

Το παράδειγμα της VTB Bank

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κυρώσεις επιβλήθηκαν στη ρωσική VTB Bank τον Φεβρουάριο του 2022, όταν αποβλήθηκε από το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών SWIFT. Το SWIFT είναι το παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει στις τράπεζες παγκοσμίως να επικοινωνούν και να επεξεργάζονται διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Χωρίς πρόσβαση σε αυτό, η VTB θα έπρεπε να είχε απομονωθεί από την παγκόσμια χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η τράπεζα, η οποία έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχει βρει τουλάχιστον μια λύση: Επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών της να μεταφέρουν έως και 1 εκατομμύριο ρούβλια, ή περίπου 10.000 δολάρια, καθημερινά στους λογαριασμούς τους στην Alipay, μια γιγαντιαία κινεζική πλατφόρμα πληρωμών. Η VTB δήλωσε ότι θα υπάρξει «άμεση εγγραφή» και διαθέσιμα κεφάλαια εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Με αυτό τον τρόπο άνοιξε την πίσω πόρτα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι Ρώσοι πελάτες μεταφέρουν ρούβλια από την VTB στην Alipay και, μόλις βρεθούν στην Alipay, αυτά τα κεφάλαια μπορούν να ρέουν οπουδήποτε διεθνώς. Έτσι, εξουδετερώνουν μία από τις σημαντικότερες δυτικές κυρώσεις.

Η Ant Group, ιδιοκτήτρια της Alipay, αρνήθηκε ότι είχε οποιουσδήποτε δεσμούς με την VTB. Αλλά, αφότου οι ΝΥΤ ζήτησαν σχόλια από την Ant και την VTB, οι αναφορές στην Alipay εξαφανίστηκαν από τον ιστότοπο της VTB. Η VTB δεν απάντησε σε πολλαπλά αιτήματα για σχόλια.

Δουλειά να γίνεται

Και τα πράγματα δεν περιορίζονται μόνο στο τραπεζικό σύστημα. Στη Μόσχα τον περασμένο Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε η Expo Electronica. Είναι μεγάλη εμπορική έκθεση ηλεκτρονικών ειδών που περιλαμβάνει περισσότερες από 600 εταιρείες. Στα περίπτερα παρουσιάζονταν προηγμένοι ημιαγωγοί, που οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εμποδίσουν την εξαγωγή τους στη Ρωσία. Μεταξύ των εκθετών ήταν η Allchips με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Εμπορεύεται ημιαγωγούς και έχει προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ. Η Allchips πωλεί εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε πυραύλους κρουζ, σαν αυτούς που η Ρωσία εκτοξεύει εναντόν ουκρανικών πόλεων.

Όταν ρωτήθηκε πώς δέχεται η εταιρεία πληρωμές, εκπρόσωπος πωλήσεων της Allchips, δήλωσε η εταιρεία έλαβε πληρωμές σε δολάρια και κινεζικό γουάν μέσω της Alipay ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς στον λογαριασμό VTB της εταιρείας. Η Ant Group αρνήθηκε ότι η Allchips ήταν πελάτης της Alipay όταν ρωτήθηκε για τη σχέση. Η Allchips δεν απάντησε σε αιτήματα για επιπλέον πληροφορίες.

Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε δύο περιφερειακές κινεζικές τράπεζες για διευκόλυνση συναλλαγών με τη Ρωσία. Αλλά, όπως επισημαίνει η Μαρία Σνεγκόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, η Ευρώπη δεν διαθέτει την οικονομική μόχλευση για να επιβάλει κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. «Δεν έχουν στην πραγματικότητα πολλούς μηχανισμούς για να βεβαιωθούν ότι τηρούνται οι κυρώσεις», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του σε ένα πορτρέτο ζωής
Ελλάδα 24.08.25

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του και τον παππού του

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δεύτερη ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ετών

Σύνταξη
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο